Flughafen Frankfurt lädt zur Jobmesse ein

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Die Fraport AG lädt gemeinsam mit der Agentur für Arbeit zur ersten Airport Ausbildungs- und Jobmesse am Flughafen Frankfurt ein.

Bei der zweitägigen Veranstaltung können Interessierte am Freitag, dem 26. April von 10:00 bis 18:00 Uhr, und am Samstag, dem 27. April von 10:00 bis 16:00 Uhr, neben der spannenden Ausbildungswelt erstmals auch Jobchancen am Flughafen entdecken. Entstanden ist die Messe aus der Airport Ausbildungsmesse, die 15 Jahre lang die Vielfalt der Ausbildung am Flughafen gezeigt hat.

„Mit der neuen Messeausrichtung möchten wir den Flughafen Frankfurt als das präsentieren, was er ist: der größte Job- und Ausbildungsmotor der gesamten Region mit unzähligen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten“, sagt Julia Kranenberg, Arbeitsdirektorin der Fraport AG. „Deshalb freut es mich besonders, dass wir so viele großartige Partner für diese Messe gewinnen konnten.“

Neben Fraport sind unter anderem die Bundespolizei, die Deutsche Flugsicherung, die Lufthansa, die Deutsche Bahn sowie zahlreiche Unternehmen etwa aus den Bereichen Logistik, Einzelhandel und Hotellerie vertreten. Interessierte können sich an der Messe mit Verantwortlichen austauschen und sich über die Bewerbungsverfahren sowie Einstiegsvoraussetzungen informieren. Außerdem können sich Besucher direkt vor Ort auf freie Ausbildungsplätze und Stellen bewerben.

„Der Mikrokosmos Flughafen übt auf viele Menschen einen ganz besonderen Reiz aus“, ergänzt Björn Krienke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt am Main. „Das macht ihn auch zu einem beliebten Arbeitsort. Ob als angehende Nachwuchskraft, berufserfahrener Profi, auf der Suche nach beruflicher Neuausrichtung oder einem Start auf dem deutschen Arbeitsmarkt – auf der diesjährigen Messe können alle, die an einer Beschäftigung interessiert sind, direkt mit den ansässigen Unternehmen in Kontakt treten. Für alle Fragen rund um Arbeit, Ausbildung und Fördermöglichkeiten ist unser Beratungsteam mit vor Ort.“

Die Messe findet als Open-Air-Veranstaltung in Gateway Gardens statt, nur wenige Schritte von der dortigen S-Bahn-Station entfernt.

Fraport AG