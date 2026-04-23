Flughafen Frankfurt hat Terminal 3 in Betrieb genommen

Erste Ankunft am neuen Terminal 3 in Frankfurt (Foto: Fraport AG)

Am Morgen des 23. Aprils ist um 5:25 Uhr die erste Maschine am neuen Terminal 3 des Flughafen Frankfurt angekommen.

Der Flug CZ8021 der China Southern Airlines aus Shenyang wurde auf der Position J3 abgefertigt. Insgesamt sind für den ersten Betriebstag am Terminal 3 je zwölf Ankünfte und Abflüge mit rund 6.000 Passagieren geplant.

„Die erste Maschine, die wir am ersten Betriebstag des Terminal 3 abfertigen, ist ein einzigartiger Augenblick, der in die Geschichte des Flughafen Frankfurt eingeht“, sagt Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter Aviation bei Fraport. „Es ist mehr als nur ein bekannter Vorgang an einem neuen Gebäude. Es ist der Höhepunkt einer jahrelangen Planung, der dank des großen Einsatzes und viel Herzblut aller Beteiligten zur Wirklichkeit geworden ist. Dieser besondere Moment gehört allen, die den Bau und die erfolgreiche Inbetriebnahme von Terminal 3 hier am Flughafen Frankfurt möglich gemacht haben."

Fraport AG