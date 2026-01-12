Flughafen Faro mit neuem Passagierrekord

Faro Airport (Foto: Faro Airport)

Der Flughafen Faro überschritt 2025 erstmals die Marke von 10 Millionen Passagieren und markierte damit einen wichtigen Meilenstein für das wichtige Drehkreuz im Süden Portugals.

Das Passagieraufkommen Flughafen Faro Gago Coutinho stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent und machte 2025 zum erfolgreichsten Jahr in der Geschichte des Flughafens an der Algarve. Mit mehr als zehn Millionen Passagieren erreichte der Flughafen Faro eine neue Rekordmarke in seiner sechzigjährigen Geschichte.

Dieser Erfolg wurde durch ein breites und zunehmend diversifiziertes Streckennetz ermöglicht. 2025 war Faro mit 77 Zielen in 22 Ländern verbunden, die von 33 Fluggesellschaften regelmäßig angeflogen wurden. Sechs neue Strecken wurden eröffnet, darunter Newark (United Airlines), Helsinki (Finnair), Reykjavik (Play), Funchal (TAP Air Portugal), Riga (airBaltic) und Krakau (Ryanair), und die Frequenzen auf bestehenden Strecken wurden mehrfach erhöht.

Das Vereinigte Königreich Grossbritannien blieb mit 46 Prozent des gesamten Passagieraufkommens Faros größter Markt, gefolgt von Deutschland, Irland, Frankreich und den Niederlanden. Laut ANA – Aeroportos de Portugal war die Wintersaison 2024/25 die stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen; das Winteraufkommen hat sich im Vergleich zum letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt.