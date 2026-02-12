Flughafen Dubai mit Rekordzahlen

Dubai Airport (Foto: Dubai Airport)

Dubai Airports gab kürzlich bekannt, dass der Dubai International Airport (DXB) im Jahr 2025 insgesamt 95,2 Millionen Gäste abfertigte, das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dies Fluggastzahlen markieren das passagierstärkste Jahr in der Geschichte des Dubai International Airport und den höchsten jemals verzeichneten jährlichen internationalen Passagierverkehr an einem Flughafen. Bemerkenswerterweise war das Jahr 2025 nicht von einem einzelnen Spitzenwert geprägt, sondern von einer kontinuierlichen Leistung auf Rekordniveau. DXB verzeichnete den passagierstärksten Tag, Monat, das passagierstärkste Quartal und das passagierstärkste Jahr seiner Geschichte und arbeitete dabei an der Grenze seiner Kapazität, während gleichzeitig operative Exzellenz erzielt wurde. Was andernorts eine außergewöhnliche Belastung darstellen würde, ist für DXB mittlerweile Alltag.

Der Dezember war mit 8,7 Millionen Gästen der passagierstärkste Monat in der Geschichte des Flughafens Dubai ein Plus von 6,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahresdezember. Das vierte Quartal war mit 25,1 Millionen Gästen das bisher besucherstärkste, ein Anstieg von 5,9 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal.

Die Gesamtzahl der Flugbewegungen erreichte im vierten Quartal 118.000, ein Plus von 5 Prozent. Damit stieg die Gesamtzahl im Jahresvergleich auf 454.800, ein Anstieg von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2024. Trotz des anhaltenden Wachstums der Flugbewegungen blieb die durchschnittliche Passagierzahl pro Flug mit 214 weiterhin hoch. Dies spiegelt den kontinuierlichen Einsatz größerer Flugzeuge und die hohe Auslastung wider. Die jährliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 77,6 Prozent, eine geringfügige Anpassung um 0,5 Prozentpunkten.