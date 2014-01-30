Flughafen Dubai meldet neuen Passagierrekord

Der Flughafen Dubai ist während der letzten Jahre zu einem der grössten Hubs gewachsen, auf dem Flughafen in den Emiraten konnten im Berichtsjahr 2013 insgesamt 66,4 Millionen Passagiere abgefertigt werden.

Das Wachstum ging im Einklang mit der starken Expansion von Emirates Airlines einher, der größte Golf Carrier benutzt den Airport Dubai als ihren Hauptsitz und als Umsteigeplattform. Kein andere Flughafen beherbergt mehr Airbus A380 Großraumflugzeuge als Dubai. Die Passagierzahlen sind im vergangenen Berichtsjahr um 15,2 Prozent auf 66,432 Millionen Passagiere angewachsen, alleine im Dezember hat der Mega-Airport 6,047 Millionen Passagiere abgefertigt. Die Frachtleistung hat sich ebenfalls um 6,8 Prozent verbessert, auf dem Flughafen von Dubai wurden insgesamt 2,436 Millionen Tonnen an Luftfracht umgeschlagen.