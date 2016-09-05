Flughafen Dubai meldet Rekordzahlen

Dubai Airport (Foto: Dubai Airport)

Die Flughafenbetreiberin Dubai Airports meldet für den Monat Juli einen Anstieg der Passagierzahlen um vierzehn Prozent, noch nie haben so viele Passagiere in einem Monat die Drehscheibe von Emirates benutzt.

Auf den Terminals des Dubai International Airports wurden insgesamt 7,62 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist nach Angaben der Flughafenbetreiberin ein neuer Rekord. In den ersten sieben Monaten des Jahres sah Dubai International insgesamt 48,12 Millionen Gäste, sieben Prozent mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Insgesamt wurden 203.153 Tonnen Fracht verladen, das waren 1,2 Prozent weniger als im Juli 2015. Im ersten Halbjahr belief sich das verarbeitete Frachtgut auf 1,49 Millionen Tonnen, 3,2 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des letzten Jahres.