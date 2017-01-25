Flughafen Dubai meldet Passagierrekord

Dubai Airport (Foto: Dubai Airport)

Die Flughafenbetreiberin Dubai Airports meldet für das vergangene Jahr einen Anstieg der Passagierzahlen um gut sieben Prozent, noch nie haben so viele Passagiere in einem Jahr die Drehscheibe von Emirates benutzt.

Auf den Terminals des Dubai International Airports wurden insgesamt 83,6 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist nach Angaben der Flughafenbetreiberin ein neuer Rekord. Die Passagierzahlen konnten um 7,2 Prozent gesteigert werden. Mit diesen Zahlen ist Dubai der Flughafen mit den meisten internationalen Reisenden weltweit. Für das laufende Jahr rechnet der Flughafen mit einem weiteren Passagierwachstum auf 89 Millionen Passagiere.

Insgesamt wurden 2,59 Millionen Tonnen Fracht und Luftpost abgefertigt, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr.