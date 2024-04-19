Flughafen Dortmund zieht positive Quartalsbilanz

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport freut sich, eine positive Bilanz für das erste Quartal des Jahres 2024 bekanntgeben zu können.

Mit einem Anstieg zum Vorjahreszeitraum von 6,6 Prozent bei den Flugbewegungen und rund 7,2 Prozent beim Fluggastaufkommen hat der Flughafen einen gelungenen Start erlebt. Insgesamt nutzten den Airport in den ersten drei Monaten 635.107 Passagiere (2023: 592.300 Passagiere).

Die Ergebnisse reflektieren die kontinuierlichen Bemühungen des Flughafens, das Ziel von 3 Millionen Passagieren bis Ende des Jahres zu erreichen. Der Ausblick auf die nächsten Monate ist dennoch eher verhalten: „Der Airport und seine Partner haben abermals ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielt. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Airline Wizz Air im laufenden Jahr aufgrund der außerordentlichen Instandsetzung der Pratt & Whitney-Triebwerke für einige Baureihen des A321neo ihre Kapazität um 10 Prozent reduzieren muss. Dies wird auch Einfluss auf das Angebot der Wizz Air am Dortmund Airport haben“, so Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber.

Im ersten Quartal waren Reisen nach Kattowitz (99.112 Fluggäste) und Bukarest (41.834 Fluggäste) besonders gefragt. Zudem verzeichneten Verbindungen nach beispielsweise Danzig (+90 Prozent), Pristina (+60 Prozent), Tirana (+46 Prozent) und Palma de Mallorca (+39 Prozent) nennenswerte Passagierzuwächse verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Wochen der Weihnachts- und Osterferien, die beide anteilig in das erste Quartal fielen, zählten zu den passagierstärksten Perioden des Betrachtungszeitraumes.

Mit der Umstellung auf den Sommerflugplan hat der Airport seit Ende März das Destinationsangebot erweitert und gleichzeitig die Frequenzen einiger bestehender Strecken erhöht. Durch den bis in das vierte Quartal reichenden Sommerflugplan können Reisende aus Dortmund aus nunmehr 41 Reisezielen in mehr als 20 Ländern wählen.

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