Flughafen Dortmund startet in den Sommer

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am kommenden Wochenende starten die Fluggesellschaften in Dortmund in den Sommerbetrieb. Den Auftakt für den Sommerflugplan am Ruhrgebietsflughafen macht ein Erstflugwochenende.

So startet Germanwings bereits am Samstag zum ersten Mal nach Ankara. Und schon am folgenden Sonntagabend startet Wizz Air die Verbindung nach Warschau. Die polnische Hauptstadt ist das 19. Ziel der Wizz Air ab Dortmund.

Insgesamt 11 Airlines werden in den Sommermonaten rund 40 Ziele in 15 Ländern in Europa anfliegen. Neben Dortmunds Schwerpunkt auf Zielen in Mittel- und Osteuropa – gleich vier Airlines fliegen Ziele im östlichen Europa an – geht es ab Dortmund Airport auch in Richtung Süden zu Urlaubszielen wie Faro, Malaga oder Antalya. So fliegt nun auch Ibero Tours ins kroatische Split. Von Mai bis Oktober jeweils sonntags um 16.30 Uhr geht es in die Hafenstadt.

Darüber hinaus bauen Airlines und Veranstalter Ihre Mallorca-Anbindungen aus. „Die ungebrochen starke Nachfrage nach Flügen in Richtung Palma de Mallorca macht sich auch weiterhin bemerkbar. Als neuste Entwicklung wird Air Europa von Juli bis August wöchentliche Flüge auf die Balearen-Insel anbieten“, erklärte Flughafen-Chef Udo Mager. Auch germanwings weitet die Verbindung zur Ferieninsel Mallorca aus. Statt acht Mal wöchentlich steuert die Airline zwischen Juni und August elf Mal pro Woche Mallorca an. Darüber hinaus bietet alltours Möglichkeiten, die Baleareninsel zu erreichen. Von Mai bis Oktober startet der Reiseveranstalter ab Dortmund jeweils freitags einen wöchentlichen Flug mit einer bei der Airline Germania gecharterten Boeing 737.

Neben neuen Flugzielen, Airlines und Veranstaltern bietet der Ruhrgebietsairport auch neue Dienstleistungen für Fluggäste an. So erweitert der Dortmunder Flughafen sein mit der Fast Lane begonnenes Komfort-Programm um Priority Parkplätze. Die überdachten und extra breiten Parkplätze in exklusiver Lage auf der Ankunftebene bieten besonders kurze Wege ins Terminal. Für sicher verpacktes Gepäck sorgt demnächst das neue Folierungsangebot im Abflugbereich. Flugreisende können dort ihr Gepäck professionell in reißfeste und stabile Spezialfolie wickeln lassen.

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