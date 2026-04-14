Flughafen Dortmund präsentiert erstes Quartal

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Ruhiger Jahresstart mit positivem Ausblick am Flughafen Dortmund, der Flughafen konnte im ersten Quartal 2026 rund 650 Tausend Passagiere abfertigen.

Der Dortmund Airport schließt das erste Quartal 2026 mit in Summe 652.152 Passagieren ab. Im direkten Vergleich liegt das Verkehrsaufkommen damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (-3,7 Prozent), bestätigt jedoch eine insgesamt stabile Entwicklung zum Jahresauftakt.

Die ersten drei Monate sind traditionell die ruhigste Reisezeit des Jahres. In diesem Jahr fällt der Start ohne Ryanair-Verkehr, der im Vorjahreszeitraum noch vorhanden war, zusätzlich ins Gewicht. Vor diesem Hintergrund war der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwartbar. Umso positiver ist die Dynamik im Monatsverlauf: Der März konnte mit rund 237.800 Reisenden das Vorjahresniveau übertreffen (+1.089 Fluggäste) und ein erstes Signal für die anziehende Nachfrage setzen. „Das erste Quartal 2026 ist wie erwartet etwas schwächer ausgefallen als der sehr starke Vorjahreszeitraum", erklärt Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber. „Gleichzeitig sehen wir alles in allem eine robuste Nachfrage und eine stabile Basis, auf der wir im weiteren Jahresverlauf aufbauen können. Besonders erfreulich ist die konstant hohe Auslastung auf einigen wichtigen Strecken."

Mit Blick auf die kommenden Monate richtet sich der Fokus klar nach vorn: Die Sommersaison und der seit Ende März geltende Sommerflugplan bieten gute Wachstumsperspektiven. Das Flugangebot wurde spürbar erweitert und neue sowie ausgebaute Verbindungen setzen gezielte Impulse. Bestehende Strecken, etwa nach Budapest, Tirana und Bukarest, wurden aufgestockt und drei neue Ziele - London, Breslau und Târgu Mureș - wurden in den Flugplan implementiert. Im Juni folgt die Aufnahme der Verbindung nach Oradea. Zusätzlich kehrt Condor ab Mai mit täglichen Flügen nach Mallorca zurück und stärkt damit insbesondere das touristische Segment. Insgesamt erwartet der Flughafen mit Beginn des zweiten Quartals, auch bedingt durch die Osterferien, eine spürbar steigende Nachfrage und weiteren Aufwind im Passagieraufkommen.

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