Flughafen Dortmund mit neuer Linie nach Niš

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Am 20.August ging die ungarische Airline Wizz Air mit einer neuen Verbindung vom Dortmund Airport an den Start.

Ab sofort können Reisende dreimal wöchentlich die serbische Stadt Niš vom Dortmunder Flughafen aus ansteuern. Dienstags, donnerstags und samstags stehen Airbus-Maschinen A 320 bereit, um Reisende in die drittgrößte Stadt Serbiens zu bringen.

Guido Miletic, Leiter Marketing & Sales vom Dortmund Airport, nahm den Piloten und die Besatzungsmitglieder des Erstfliegers mit der Flugnummer W64272 nach Niš auf dem Vorfeld des Dortmunder Flughafens in Empfang. „Mit der Erweiterung des Streckenangebots von Wizz Air in den Osten Europas wird dem hohen Bedarf an ethnischen, aber auch touristischen und geschäftlichen Verkehren im Ruhrgebiet weiter Rechnung getragen. Wir freuen uns über die stetige Entwicklung unseres stärksten Kunden am Dortmund Airport“, kommentierte Guido Miletic die neue Verbindung von Dortmund nach Niš. Wizz Air-Sprecher Gabor Vasarhelyi erklärte: „Wir freuen uns, ab heute vom Dortmunder Flughafen aus eine weitere Strecke bedienen zu können. Mit dem neuesten Angebot nach Niš hat Dortmund nun mit Wizz Air Anschluss an 18 attraktive Zielflughäfen. Eine Vielzahl europäischer Städte kann zu günstigen Preisen angeflogen werden. Plätze auf den Flugverbindungen ab Dortmund Airport gibt es bereits ab 14,99 € buchbar. Unsere Crew bietet einen guten und freundlichen Service an Bord.”

Die serbische Stadt Niš, kennzeichnet sich durch eine weströmische und osmanische Vergangenheit, die ihr den Beiname „Tor zwischen Ost und West“ verschafft hat. Etwa 250 Kilometer südöstlich von Belgrad und 160 Kilometer westlich von Sofia erwarten Kulturbegeisterte zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten in der serbischen Stadt. Eindrucksvoll erhebt sich die Festung von Niš, die heute vor allem als kultureller Treffpunkt dient. Hier finden zum Beispiel internationale Musik- und Filmfestivals in einer beeindruckenden Atmosphäre statt.

Wizz Air ist die größte Low Cost-Airline in Mittel- und Osteuropa und verbindet über 100 Ziele in 38 Ländern. In Dortmund ist Wizz Air mit jährlich fast 1 Million Passagieren die stärkste Airline.

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