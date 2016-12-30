Flughafen Dortmund mit Linie nach Varna

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmunder Flughafen nimmt im Sommerflugplan 2017 Varna in Bulgarien als Reiseziel ins Programm.

Fünfmal pro Woche werden Sonnenhungrige die Möglichkeit haben, einen Flieger ab Dortmund nach Varna, der sogenannten Meereshauptstadt von Bulgarien, zu nehmen. Nur 20 Kilometer vom internationalen Verkehrsflughafen in Varna entfernt liegt der Goldstrand, Dreh- und Angelpunkt für das bulgarische Strandleben. Gleich zwei Fluggesellschaften werden die neue Verbindung vom Dortmunder Flughafen zum beliebten Urlaubsziel in Bulgarien im Sommer nächsten Jahres anbieten.

Der größte Kunde am Dortmund Airport, Wizz Air, fliegt ab dem 21. Juli 2017 dreimal wöchentlich, immer montags, mittwochs und freitags, nach Varna. Flugtickets sind ab sofort ab19,99 Euro buchbar.

Die Airline Bulgarian Air Charter startet die neue Route von Dortmund nach Varna am 26. Juni 2017. Die Flieger der bulgarischen Airline heben dann immer montags und donnerstags ab, um Reisende in nur zweieinhalb Flugstunden zum attraktiven Urlaubsziel an der Schwarzmeerküste zu bringen. Die Flüge mit Bulgarian Air Charter sind bis zum 7. September 2017 im Rahmen von Pauschalreisen mit bekannten Reiseveranstaltern buchbar.

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