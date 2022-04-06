Flughafen Dortmund meldet Passagierzahlen

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Im ersten Quartal 2022 haben 405.084 Passagiere den Dortmunder Flughafen als Start- oder Zielflughafen genutzt – ein Plus von rund 235 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

2021 nutzten in der Hochzeit der Pandemie im gleichen Zeitraum 120.957 Fluggäste das Dortmunder Angebot. Beim deutlich wichtigeren Vergleich zum gleichen Zeitraum vor der Pandemie im Jahr 2019 nimmt der Dortmund Airport mit einer Erholungsrate von 73% den Spitzenplatz in NRW ein (im Vorkrisenjahr 2019: rund 553.000).

Im März dieses Jahres gelang es trotz anhaltender Pandemie die Passagierprognosen zu übertreffen. Der Flughafen verzeichnete 161.297 Passagiere (Vorjahr: 46.443). Dabei konnten aufgrund des Kriegs in der Ukraine mehrere Flughäfen vor Ort und in der Republik Moldau nicht angeflogen werden.

Auch die Zahl der Flugbewegungen nahm deutlich zu: 2722 gewerbliche Starts und Landungen fanden im März am Dortmund Airport statt (Vorjahr: 1525). Besonders beliebt waren unter anderem die Flugziele Kattowitz, Bukarest und Wien.

Blick in die Zukunft

Der Ausblick auf das kommende Quartal stimmt ebenfalls positiv: Die Übergangsfrist für die meisten Coronaregeln ist zwischenzeitlich geendet, sodass mit einem vermehrten Reiseaufkommen gerechnet werden kann. Die Buchungseingänge bestätigen diesen Trend. Der Dortmund Airport rechnet beispielsweise in den Osterferien mit mehr als 750 Flügen und zirka 110.000 Passagieren (Vorjahr: 34.204).