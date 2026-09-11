Flughafen Dortmund ist auf Kurs

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund ist auf einem stetigen Wachstums- und Modernisierungskurs, der Flughafen setzt in Zukunft auf moderne CT-Technologie für schnellere Sicherheitskontrollen.

Der Aufsichtsrat der Flughafen Dortmund GmbH ist heute zu seiner dritten regulären Sitzung im Jahr 2026 zusammengekommen. Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber berichtete über die aktuelle Geschäftsentwicklung und gab einen Ausblick auf anstehende Themen und Vorhaben.

Der Aufsichtsrat wurde über die aktualisierte Passagierprognose des Flughafenverbands ADV für den deutschen Luftverkehr informiert. Angesichts weiterhin hoher regulatorischer Standortkosten, gestiegener Kerosinpreise sowie der anhaltend volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen hat der Verband die Prognose für 2026 auf 217 Millionen Fluggäste nach unten korrigiert. Damit wird ein Rückgang von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Airport unterstützt die eindringlichen Forderungen der ADV nach einer deutlichen Senkung der staatlichen Standortkosten und sieht eine solche Entlastung als entscheidend an, um die Wettbewerbsfähigkeit und Konnektivität des Luftverkehrsstandorts Deutschland nachhaltig zu sichern. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen hält der Dortmund Airport an seiner Prognose von bis zu 3,5 Millionen Passagieren für das Gesamtjahr fest. Bis Ende August nutzten rund 2,3 Millionen Gäste den Flughafen und somit 7,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Gleichzeitig stellt der August mit über 360.000 Fluggästen den verkehrsreichsten Monat der Flughafengeschichte dar. Acht neue Strecken, Rekordsommerferien und der Einsatz größerer Flugzeuge bilden eine vielversprechende Grundlage für die Fortsetzung des Wachstumskurses in der zweiten Jahreshälfte.

Auch die Modernisierung der Fluggastkontrollstellen wurde in der Sitzung thematisiert. Unter der Verantwortung der Bezirksregierung Münster werden die Planungen zur Ausstattung der Passagier- und Handgepäckkontrollen mit modernen CT-Scannern weiter vorangetrieben. Nach vollständiger Einführung müssen Flüssigkeiten und elektronische Geräte künftig nicht mehr separat aus dem Handgepäck entnommen werden, sondern können während der Kontrolle darin verbleiben. Um die Infrastruktur an die technologischen und regulatorischen Anforderungen der neuen Geräte anzupassen, plant der Flughafen einen umfassenden Umbau der bestehenden Sicherheitskontrollstellen. Mit dem Einsatz der CT-Technologie soll der Durchsatz der Kontrollstellen nahezu verdoppelt, die Wartezeiten für Passagiere reduziert und zugleich der Komfort erhöht werden. Die Umsetzung ist noch nicht final terminiert.

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