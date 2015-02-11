Flughafen Dortmund gibt Linie nach Split bekannt

AVRO RJ85 Cello Aviation (Foto: Cello Aviation)

Ab Mai bietet Ibero Tours ab Dortmund Reisen nach Split an. Bis Oktober sind mit dem deutschen Reiseveranstalter Flüge in die Hauptstadt Dalmatiens möglich.

Jeweils sonntags um 16.30 Uhr startet die eigens gecharterte AVRO RJ85 mit 82 Plätzen der Express Airways in Richtung Kroatien. Die Rückflüge werden ebenfalls sonntags, bereits um 13.30 Uhr, durchgeführt. Der RJ85 wird voraussichtlich von der britischen Cello Aviation eingemietet.

Die Hafenstadt Split ist bekannt für ihre kulturreiche Altstadt und mediterranes Flair. Die mit Palmen und Cafés gesäumte Uferpromenade Riva gilt als das lebhafte Zentrum der Stadt. Das pulsierende Nachtleben zählt zu Kroatiens Highlights und macht Dalmatiens Hauptstadt auch für junge Erwachsene zu einem attraktiven Reiseziel.

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