Flughafen Dortmund erwartet Herbstferienwelle

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Herbstferien und für viele Menschen damit auch die nächste Reisezeit.

In den bevorstehenden zwei Ferienwochen erwartet der Dortmund Airport im Zeitraum bis zum 26. Oktober rund 180.000 Passagiere.

Von Antalya bis Budapest: Vielfältiges Reiseangebot im Herbst

Bevor Ende Oktober der Wechsel zum Winterflugplan erfolgt, profitieren Urlauber in den Herbstferien noch vom vollständigen Sommerangebot: Es stehen 35 Reiseziele in 19 Ländern zur Auswahl – vom klassischen Badeurlaub bis zum kulturellen Städtetrip ist die Auswahl groß.

Gerade Städtereisen erfreuen sich im Herbst besonderer Beliebtheit. Bei milderen Temperaturen sind die Straßen weniger überlaufen und laden zum entspannten Schlendern und Verweilen in herbstlicher Atmosphäre ein. Budapest etwa zeigt sich zu dieser Zeit von seiner schönsten Seite. Neben imposanter Architektur und der Donau laden besonders die berühmten, dampfenden Thermalbäder in Kombination mit der kühlen Herbstluft zum Entspannen und Entdecken ein. Flüge in Ungarns Hauptstadt stehen ab Dortmund fünfmal pro Woche auf dem Plan. Noch etwas weiter östlich liegt Jerewan, ein reizvolles Ziel mit spätsommerlichem Flair. Die armenische Hauptstadt begeistert im Oktober mit Temperaturen über 20 Grad - ideal für Stadtspaziergänge, Kulturerlebnisse und kulinarische Entdeckungen in einer der ältesten Städte der Welt. Wer es noch wärmer mag, findet an der türkischen Riviera und Ägäis beste Bedingungen. Beliebte Reiseziele wie Antalya und Izmir punkten auch Mitte Oktober noch mit Temperaturen um die 25 Grad und rund sieben Sonnenstunden pro Tag. Flüge nach Izmir starten ab Dortmund dreimal wöchentlich, nach Antalya geht es bis zu viermal täglich.

Hinweise zur Anreise und Sicherheitskontrolle

Für die Anreise zum Flughafen wird empfohlen, ausreichend Zeit einzuplanen und spätestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Für möglichst reibungslose Abläufe an den Sicherheitskontrollstellen wird geraten, das Handgepäck auf das Nötigste zu reduzieren sowie elektronische Geräte und Flüssigkeiten griffbereit zu halten. Am Dortmund Airport gelten zudem weiterhin die bekannten Flüssigkeitsbestimmungen: Pro Person ist ein 1-Liter-Flüssigkeitsbeutel mit Gefäßen bis maximal 100 ml im Handgepäck zulässig.