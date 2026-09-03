Flughafen Düsseldorf zieht positive Sommerferien-Bilanz

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Knapp sieben intensive Ferienwochen liegen hinter dem Düsseldorfer Airport. Neben dem hohen Reiseaufkommen prägten auch extreme Wetterlagen den Ferienbetrieb.

Hitzephasen machten die Arbeit am Boden anspruchsvoller, Gewitterfronten in Teilen Europas führten zeitweise zu Einschränkungen im europäischen Luftverkehr.

Die Bilanz für den Düsseldorfer Airport fällt positiv aus. Rund 3,4 Millionen Passagiere reisten zwischen dem 17. Juli und dem 1. September über den Flughafen, durchschnittlich etwa 72.000 pro Tag. Check-in und Sicherheitskontrollen funktionierten weitgehend reibungslos. 91 Prozent der Fluggäste passierten die Sicherheitskontrollen in weniger als zehn Minuten, beim Check-in lag der Wert bei 84 Prozent.

Besonders fordernd waren die hohen Temperaturen für die Beschäftigten auf dem Vorfeld. Vereinzelt verlängerten sich dadurch die Gepäckausgabezeiten. Insgesamt blieb die Abfertigung jedoch verlässlich. Nach Ankunft des Flugzeugs an der Parkposition dauerte es im Durchschnitt 14 Minuten, bis das erste Gepäckstück auf dem Ausgabeband lag. Das letzte folgte nach 33 Minuten.

Palma de Mallorca und Antalya lagen bei den klassischen Urlaubszielen vorn. Gemessen an der Zahl der Abflüge war die Türkei mit rund 2.100 Starts das stärkste Reiseland vor Spanien mit mehr als 1.900 und Griechenland mit rund 1.200 Abflügen.

Ferien zu Ende, Reiseverkehr bleibt stark

Auch nach dem Ende der Schulferien bleibt das Verkehrsaufkommen am Düsseldorfer Airport hoch. Urlauber, die nicht auf die Schulferien angewiesen sind, sorgen für einen weiterhin starken touristischen Verkehr. Zugleich fahren mehrere Airlines ihre Verbindungen zu wichtigen Städten und Drehkreuzen wieder hoch. Für September erwartet der Flughafen rund 2,2 Millionen Passagiere, im Durchschnitt etwa 73.000 pro Tag. Damit liegt das tägliche Aufkommen sogar leicht über dem Durchschnitt der Sommerferien. Geplant sind knapp 14.800 Starts und Landungen.

Mehr Flüge zu wichtigen europäischen Drehkreuzen

Air France erhöht ihr Angebot nach Paris-Charles de Gaulle deutlich. Während der Ferien war die Zahl der wöchentlichen Flüge auf 20 reduziert. Im September steigt sie wieder auf 36.

SWISS baut ihr Angebot nach Zürich ebenfalls wieder aus. Nach einer mehrwöchigen Reduzierung auf 20 Flüge pro Woche sind nun wieder 25 Verbindungen vorgesehen. SAS hatte die Zahl der Flüge nach Kopenhagen während des Sommers auf elf pro Woche zurückgenommen. Seit Mitte August fliegt die Airline die dänische Hauptstadt wieder bis zu 26-mal wöchentlich an.

Austrian Airlines erhöht die Zahl der Flüge nach Wien von zuletzt 21 auf 27 pro Woche.

Weitere wichtige Drehkreuze sind eng an Düsseldorf angebunden. KLM fliegt rund 35-mal pro Woche nach Amsterdam, Turkish Airlines 34-mal nach Istanbul. Emirates verbindet Düsseldorf zweimal täglich mit Dubai, Qatar Airways täglich mit Doha und Etihad Airways täglich mit Abu Dhabi. Lufthansa und Lufthansa City Airlines bieten im September insgesamt bis zu 69 wöchentliche Flüge nach München und 28 nach Frankfurt an.

Über diese Drehkreuze erreichen Reisende zahlreiche Ziele weltweit mit nur einem Umstieg.

Bei den Städteverbindungen wächst das Angebot ebenfalls. Bei Eurowings kehren nach einer Ferienpause unter anderem Lyon und Genf in den Flugplan zurück. Insgesamt sind im September bis zu 680 Eurowings-Abflüge pro Woche vorgesehen.

Der touristische Verkehr bleibt stark. Corendon Airlines Europe baut im September unter anderem die Verbindungen nach Palma de Mallorca, Kreta und Rhodos aus und erhöht die Zahl der Flüge nach Hurghada von drei auf fünf pro Woche. Freebird Airlines Europe nimmt ab dem 16. September zudem einmal wöchentlich Assuan als neues Ziel ab Düsseldorf auf.

Nahost-Verkehr gewinnt wieder an Breite

Düsseldorf verfügt bereits über zahlreiche Direktverbindungen in den Nahen Osten. Neben Dubai, Doha und Abu Dhabi werden unter anderem Beirut, Damaskus, Erbil und Amman nonstop angeflogen.

Deutlich gestiegen ist zuletzt die Zahl der Flüge nach Beirut. Middle East Airlines fliegt siebenmal pro Woche, Condor dreimal und Eurowings einmal. Damit stehen aktuell elf wöchentliche Abflüge in die libanesische Hauptstadt im Flugplan.

Während der Sommerferien nahm LEAV Aviation nach längerer Unterbrechung die Nonstop-Verbindung von Düsseldorf nach Damaskus wieder auf.

Im Winter kommt eine weitere Verbindung in die Region hinzu: Air Arabia fliegt ab dem 16. Dezember täglich von Düsseldorf nach Schardscha. Über das Drehkreuz in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichen Reisende zahlreiche weitere Ziele in der Region sowie in Süd- und Südostasien, darunter Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Nepal und Thailand.

Ab November: Über Madrid nach Lateinamerika

Ab dem 30. November verbindet Air Europa Düsseldorf zweimal täglich mit Madrid. Über das Drehkreuz der spanischen Airline erreichen Reisende zahlreiche Ziele in Lateinamerika, darunter São Paulo, Buenos Aires, Lima, Quito, Montevideo und Asunción.

Neue Langstreckenperspektive für 2027

Mit Curaçao wächst das Langstreckenangebot in diesem Winter. Corendon Airlines verbindet Düsseldorf ab dem 14. Dezember dreimal pro Woche nonstop mit der Karibikinsel.

Der nächste Schritt im Ausbau des Langstreckennetzes folgt bereits am 7. September. Dann stellt der Düsseldorfer Airport gemeinsam mit einem neuen Airline-Partner eine weitere Langstreckenverbindung vor.

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