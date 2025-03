Flughafen Düsseldorf zieht Streikbilanz

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der bundesweite Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Montag den Betrieb an insgesamt dreizehn deutschen Flughäfen, darunter auch in Düsseldorf, erheblich eingeschränkt.

Der Flugbetrieb am Düsseldorfer Airport wurde während dem Streik von gestern mit einem deutlich reduzierten Flugplan geordnet durchgeführt.

Am Wochenende haben die Airlines ihre Flugpläne in enger Abstimmung mit dem Flughafen und allen beteiligten Partnern an die durch den Streik bedingten begrenzten Abfertigungskapazitäten angepasst.

Von den ursprünglich 338 geplanten Flugbewegungen finden heute nur rund die Hälfte statt. Die Fluggesellschaften haben insgesamt 148 Starts und Landungen gestrichen. Außerdem wurden 29 Flüge zu anderen Flughäfen umgeleitet und fünf Flüge auf den Folgetag verschoben.

Die Situation im Terminal ist seit heute Morgen durchweg ruhig. Da die Airlines ihre Fluggäste frühzeitig über Annullierungen und Änderungen informiert haben, erfolgen die Abläufe der stattfindenden Flüge geordnet, ohne größere Verzögerungen oder nennenswerte Wartezeiten.

Für den morgigen Dienstag, 11. März, rechnet der Flughafen Düsseldorf wieder mit einem regulären Flugbetrieb. Geplant sind insgesamt 339 Starts und Landungen.

Flughafen Düsseldorf