Flughafen Düsseldorf wird ausgezeichnet

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Große Ehre für den Düsseldorfer Flughafen: DUS ist bei den renommierten Skytrax World Airport Awards 2025 als bester Flughafen Europas in seiner Kategorie ausgezeichnet worden.

Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Flughafens, nahm die Auszeichnung gestern auf der Passenger Terminal Expo in Madrid entgegen – der internationalen Leitmesse für Flughafenbetrieb und -entwicklung.

Der Preis zählt zu den bekanntesten Auszeichnungen der Luftfahrtbranche – und wird nicht ohne Grund als „Branchen-Oscar" bezeichnet. Sie basiert nicht auf Jury-Entscheidungen, sondern auf dem Urteil von Millionen Reisenden.

„Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, denn sie kommt von denen, für die wir jeden Tag unser Bestes geben: unseren Passagieren", erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. „Das ist ein starkes Signal und eine tolle Bestätigung für unser Team, unsere Partner und für alle, die auf uns zählen. Unsere Reise zur Destination of Excellence ist nicht nur ein Versprechen, sondern täglich spürbare Realität. Und diese Würdigung ist für uns Ansporn, weiter in ein exzellentes Passagiererlebnis zu investieren."

Über den Titel „Best Regional Airport Europe" hinaus wurde der Flughafen Düsseldorf auch im weltweiten Vergleich hervorragend bewertet: Im Ranking „World´s Best Regional Airports" belegte DUS den dritten Platz – und kletterte im kategorienübergreifenden Gesamtranking aller 575 bewerteten Flughäfen weltweit auf Rang 28, drei Plätze höher als im Vorjahr.

Seit 1999 führt das britische Beratungsunternehmen Skytrax jährlich die weltweit größte Kundenzufriedenheitsbefragung im Luftverkehr durch. Passagiere aus über 100 Ländern bewerten mehr als 500 Flughäfen weltweit – basierend auf ihren persönlichen Erfahrungen während ihrer Reise. Im Fokus stehen dabei alle wesentlichen Bereiche des Flughafenerlebnisses: Check-in, Sicherheitskontrollen, Sauberkeit, Orientierung, Servicequalität, Gastronomie, Shopping, Gepäckabfertigung und die Verkehrsanbindung.

Konsequente Ausrichtung auf Passagiererlebnis – auch vom Airports Council International (ACI) anerkannt

Erst kürzlich erhielt der Flughafen Düsseldorf die ASQ-Akkreditierung (Airport Service Quality) des internationalen Flughafenverbands ACI. Das Zertifizierungssystem gilt als internationaler Goldstandard für Flughäfen, die ihre Servicequalität und Kundenerlebnisstrategie systematisch und langfristig weiterentwickeln wollen.

Bewertet werden unter anderem Prozesse, Feedbacksysteme, Mitarbeiterschulungen sowie die konsequente Einbindung der Passagierperspektive in operative und strategische Entscheidungen.

DUS im Aufbruch: Effizienz, Erlebnis und Wirtschaftlichkeit im Fokus

Mit der Vision „Destination of Excellence" hat sich der Flughafen Düsseldorf klar positioniert – mit einem Qualitätsanspruch, der operative Effizienz, wirtschaftliche Stärke und ein hervorragendes Passagiererlebnis vereint. Der positive Wandel ist am gesamten Airport spürbar – in Abläufen, im Service und in der Haltung.

Der Skytrax-Award und die ASQ-Akkreditierung unterstreichen die Fortschritte auf dem Weg, DUS dauerhaft unter den besten Flughäfen Europas in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere zu etablieren.