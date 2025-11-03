Flughafen Düsseldorf vergibt Excellence Awards

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

18.000 Euro Preisgeld für die Top-Teams der Shops und Restaurants am Düsseldorfer Airport.

Fliegen und Flanieren gehören am Flughafen Düsseldorf zusammen. Im größten Airport Nordrhein-Westfalens lässt sich bestens shoppen und schlemmen. Das bestätigt der DUS Excellence Award 2025, mit dem der Flughafen herausragende Leistungen im Bereich Kundenservice und Qualität würdigt. Die gestern vergebene Auszeichnung ehrt die sechs besten Teams aus den rund 80 Shops und Restaurants am Airport und ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert.

„Mit Ihrer Leistung und Leidenschaft begeistern Sie unsere Passagiere, Gäste und Mitarbeitenden – und tragen damit zum Erfolg des ganzen Airports bei!", begrüßte Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, die Gewinnerteams. Sie erhielten ihre Urkunden gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Düsseldorfer Cocktailbar „Au Quai".

Grundlage für die Bewertung war ein mehrwöchiges Mystery Shopping durch ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen. Alle getesteten Geschäfte erzielten im Gesamtergebnis eine insgesamt sehr gute Leistung. Im Durchschnitt gab es 87 von 100 Punkten. Alle Shops und Restaurants vermittelten zum Beispiel einen sehr guten ersten Eindruck. Hier gab es 91 von 100 Punkten. Einen Traumwert erzielte die Qualität der Speisen mit 98 von 100 Punkten.

Ausgezeichnet wurden die Sieger in zwei Kategorien: „Retail & Services" und „Food & Beverage".

Gewinner der Kategorie „Retail & Services"

Testsieger Gold: Victoria's Secret (Setur), Flugsteig C

Der erste Platz ging an die Mitarbeiterinnen von Victoria's Secret im Flugsteig C. Das Team überzeugte mit herausragender Beratung für ein erstklassiges Einkaufserlebnis von feinster Wäsche und schönen Accessoires.

Das Team erhielt 5.000 Euro.

Testsieger Silber: sunglas hut (Luxottica), Shopping Mall Abflugebene

Wer modische Sonnenbrillen für den Urlaub sucht, wird bei sunglass hut im öffentlichen Bereich des Terminals fündig. Die Mitarbeitenden punkteten mit hoher Fachkompetenz und erzielten den zweiten Platz.

Das Team erhielt 3.000 Euro.

Testsieger Bronze: Gebrüder Heinemann, Flugsteig C

Im Düsseldorfer Duty Free von Heinemann in Flugsteig C lobten die Mystery Shopper die exzellente Beratung und Freundlichkeit der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich so den dritten Platz des Wettbewerbs sicherten.

Das Team erhielt 1.000 Euro.

Gewinner der Kategorie „Food & Beverage"

Testsieger Gold: Hausmann's (SSP), Flugsteig A

Bei Hausmann's in Flugsteig A fühlt man sich wie zu Besuch bei guten Freunden in der Nachbarschaft – hochwillkommen und in geselliger Atmosphäre, bei leckerer Hausmannskost und gutem Bier. Ein solches Konzept funktioniert nur mit leidenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Professionalität mit Herzlichkeit verbinden, und sich so den ersten Platz sicherten.

Das Team erhielt 5.000 Euro.

Testsieger Silber: Le Crobag (Autogrill), Shopping Mall

Wer im Sommer das Frankreichfest in Düsseldorf verpasst hat: Am DUS kann 365 Tage im Jahr französisch im Le Crobag der Shopping Mall gespeist werden, mit original französischen Croissants, Ficelles und Baguettes. Abgerundet wird der Abstecher nach Frankreich von einem frankophilen Team, das es versteht, die Gäste sich wie Gott in Frankreich fühlen zu lassen.

Das Team erhielt 3.000 Euro.

Testsieger Bronze: Kamps (SSP), Ankunftsbereich

Kaffee, belegtes Brötchen und vielleicht ein Gebäckteilchen. Wenn sich dazu noch ein Lächeln gesellt, kann der Tag beginnen! Ein kleines, eingespieltes Team sorgt dabei für einen schnellen und kompetenten Service.

Das Team erhielt 1.000 Euro.

Die Preisgelder kommen den ausgezeichneten Teams zugute und können für gemeinsame Aktivitäten oder Anschaffungen verwendet werden. Die Gewinner in der Kategorie „Reisemarkt" werden im Januar prämiert.

Flughafen Düsseldorf