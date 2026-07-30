Flughafen Düsseldorf vergibt 6.500 Tickets für Besucherterrasse

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Sommerferien, Flugzeuge und ein Logenplatz am Airport: An vier Tagen im August öffnet der Flughafen Düsseldorf die Terrasse der Eventlocation „Station Airport".

Von dort aus können Familien, Luftfahrtbegeisterte und Planespotter die Starts und Landungen mit bester Sicht auf die Flieger verfolgen. Die kostenlosen Tickets sind ab Donnerstag, 30. Juli, 9.30 Uhr, erhältlich.

„Die Resonanz auf die Terrassenöffnung im vergangenen Jahr hat uns gezeigt, wie groß die Begeisterung für den Flughafen und die Luftfahrt in der Region ist", erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Wir freuen uns, die Besucherterrasse auch in diesem Sommer wieder zu öffnen und unseren Gästen ein besonderes Ferienerlebnis zu ermöglichen."

Insgesamt vergibt der Flughafen 6.500 kostenlose Tickets. Geöffnet wird die Terrasse der „Station Airport" am Fernbahnhof des Flughafens an den beiden letzten Ferienwochenenden, also am 22. und 23. August sowie am 29. und 30. August. Pro Tag stehen drei Zeiträume für den Besuch der Terrasse zur Verfügung: von 10 bis 12 Uhr, 12.15 bis 14.15 Uhr sowie 14.30 bis 16.30 Uhr. Bis zu 500 Besucherinnen und Besucher können in diesen Zeitfenstern das Airportgeschehen aus nächster Nähe erleben. Für besonders engagierte Planespotter und Frühaufsteher gibt es zusätzlich am 22. August ein exklusives „Sunrise Special" von 5.45 bis 9.30 Uhr.

Neben dem Blick auf das Treiben am Airport wartet ein Begleitprogramm auf die Gäste. Für Familien und Kinder gibt es eine Mal-Ecke sowie einen Mini-Flugplatz mit Tretflugzeugen. Am Glücksrad können Gutscheine für die Shops und Restaurants des Flughafens gewonnen werden. Darüber hinaus winken bei Geschicklichkeitsspielen weitere Sondergewinne, die im Terminal abgeholt werden können. Snackautomaten sorgen für Stärkung zwischendurch.

Auch ein Abstecher ins Terminal lohnt sich: Dort laden Shops, Restaurants und Cafés zum Bummeln und Verweilen ein. Neu zu entdecken sind Popeyes, das erstmals in Deutschland mit einem Standort an einem Flughafen vertreten ist, die Pizza- und Pastabar Papa Pepe, das Lifestyle-Café EL&N London sowie das orientalisch-mediterrane Restaurant bona'me. Damit bietet der öffentliche Bereich des Airports Reisenden und Besuchern zusätzliche gastronomische Vielfalt und neue kulinarische Highlights für die Sommerferien.

Hinweise für einen unbeschwerten Besuch der Besucherterrasse:

Bleiben Sie fair gegenüber anderen Interessierten. Die Plätze sind begehrt und begrenzt. Buchen Sie nur den Zeitslot, den Sie tatsächlich benötigen. Stornieren Sie Ihr gebuchtes Ticket, wenn Ihnen etwas dazwischenkommt. So lassen Sie anderen die Chance auf einen Besuch.

Bitte beachten Sie, dass vor dem Zugang zur Terrasse Taschenkontrollen stattfinden. Fototaschen sind erlaubt. Größere Taschen, Reisegepäck und gefährliche Gegenstände dürfen nicht mitgeführt werden. Vor Ort stehen leider keine Aufbewahrungsmöglicheiten zur Verfügung.

Hunde dürfen nicht mit auf die Besucherterrasse. Ansonsten sind Ihre Vierbeiner am Airport selbstverständlich herzlich willkommen.

Wir empfehlen Ihnen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Bahnhof „Düsseldorf Flughafen".

Zum Buchungsportal: https://events.dus.com/terrasse