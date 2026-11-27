Flughafen Düsseldorf testet KI-gestützte Passagierinformation

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Gemeinsam mit den Technologiepartnern SITA Airport IT und go AVA erprobt der Flughafen Düsseldorf einen KI-Avatar im Terminal und einen Sprachassistenten am Telefon.

Wo finde ich meinen Check-in-Schalter? Welche Sicherheitskontrolle hat gerade die kürzeste Wartezeit? Und wo kann ich am Flughafen parken? Für Antworten auf solche Fragen gibt es am Düsseldorfer Airport jetzt einen neuen Ansprechpartner. Dafür testet der Flughafen zwei KI-gestützte Anwendungen: einen Avatar im Terminal und einen Sprachassistenten am Telefon. Beide hören auf den Namen SAM, kurz für Smart Airport Messenger. Das zunächst auf drei Monate angelegte Pilotprojekt soll zeigen, wie künstliche Intelligenz den bestehenden Passagier- und Informationsservice sinnvoll ergänzen kann.

Fragen stellen statt Informationen suchen

An einer Stele in der Abflugebene erscheint SAM als lebensnah gestalteter Avatar in DUS-Uniform. Reisende können ihn auf Deutsch oder Englisch ansprechen oder ihre Anliegen über eine Bildschirmtastatur eingeben. SAM antwortet per Sprachausgabe und blendet die Auskunft zugleich als Text ein. Bei Unklarheiten fragt der Assistent nach.

„Unser Anspruch ist es, den Aufenthalt am Flughafen für unsere Passagiere so angenehm wie möglich zu gestalten. Ob es um die Orientierung im Terminal, Fragen zum Flug oder die Angebote vor Ort geht – Informationen müssen einfach, mehrsprachig und rund um die Uhr zugänglich sein. Mit SAM bieten wir dafür eine zusätzliche Möglichkeit und sammeln zugleich wertvolle Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im direkten Kontakt mit unseren Reisenden", erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf.

Flughafeninformationen und aktuelle Daten

Im Hintergrund arbeitet die Agentic AI Platform von SITA Airport IT. Über eine Schnittstelle zu den Flughafensystemen verknüpft sie allgemeine Flughafeninformationen mit aktuellen operativen Daten. So kann SAM neben Auskünften zu Parkmöglichkeiten, Gastronomie und weiteren Services auch Informationen zu Flügen, Gates, Check-in-Schaltern und Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen bereitstellen. Auf diese Informationen greift auch der Sprachassistent am Telefon zu.

Das Essener Technologieunternehmen go AVA verantwortet das Erscheinungsbild des Avatars und die sprachliche Interaktion mit den Reisenden. Seine Dialoglösung erkennt gesprochene Fragen, wandelt sie in Text um und leitet sie an die Plattform von SITA Airport IT weiter. Dort wird die Anfrage verarbeitet und eine Antwort erzeugt, die SAM anschließend per Sprachausgabe mit synchronisierten Lippenbewegungen und Untertiteln wiedergibt.

„Ein Flughafen ist eine anspruchsvolle Umgebung für dialogbasierte KI: viele Menschen, unterschiedliche Sprachen, Hintergrundgeräusche und wenig Zeit. SAM muss Fragen schnell verstehen sowie schnell und verlässlich antworten. Dass sich unsere Avatar-Technologie in eine bestehende Agentic AI Platform integrieren und dort als zusätzlicher Passagierkanal einsetzen lässt, zeigt, wie gut sich digitale Dialoglösungen in bestehende Servicearchitekturen einfügen", erläutert Nino Gralla, Chief Technology Officer bei go AVA.

Erfahrungen aus der Pilotphase

Während der dreimonatigen Pilotphase werten die Projektpartner unter anderem Antwortzeiten, Datenaktualität und erfolgreich bearbeitete Anfragen aus. Auch die Rückmeldungen der Reisenden fließen in die Auswertung ein: Über einen QR-Code neben der Stele können sie ihre Erfahrung mit dem Avatar bewerten und Feedback geben.

Nach Abschluss der Pilotphase entscheiden die Partner auf dieser Grundlage über die weitere Entwicklung des Angebots.