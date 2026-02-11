Flughafen Düsseldorf schafft ein neues Willkommenserlebnis

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

„Landen, wo Kamelle fliegen", so grüßt Wagenbauer Jacques Tilly an den Gepäckbändern die Gäste in Düsseldorf von den „DUS Welcome Boards". Auf den neu installierten Screens finden Passagiere mehr als Werbung und Informationen zu Flug und Gepäck.

Die „DUS Welcome Boards" gehören zu einem Qualitätsprogramm, mit dem der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens das Ankunftserlebnis weiter verbessert. „Für viele auswärtige Besucherinnen und Besucher ist der Airport der erste Berührungspunkt mit der Stadt und der Region. Und für diejenigen, die hierher von ihrer Reise zurückkehren, ein Stück Heimat. Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei ihrer Ankunft in Düsseldorf willkommen, informiert und wohlfühlen", betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens.

Selfie- und Spielflächen

Rund um die Gepäckbänder wurde einiges umgestaltet. So ist „WELCOME TO DUS" in farbigen Großbuchstaben an den zentralen Zugängen längst ein beliebter Selfie-Spot nach der Landung. Zwei kleine Spielflächen sorgen bei den jüngsten Passagieren für Kurzweil. Darüber hinaus können Ankommende an immer mehr Ladepunkten ihre Mobiltelefone aufladen.

Displays an den Gepäckbändern

Am augenfälligsten sind die 18 „DUS Welcome Boards" für jedes Gepäckband, beidseitig bestückt mit sieben Quadratmeter großen LED-Displays. Ein Bereich ist den Fluginformationen gewidmet. Passagiere sehen dort nicht nur, welchem Flug das Band zugeordnet ist, sondern auch, wie weit die Ausladung der Koffer aus dem Flugzeug und der Transport fortgeschritten sind. Die Daten stammen direkt aus dem laufenden Betrieb und werden anschaulich über Icons visualisiert. Die technische Umsetzung der Lösung erfolgte mit Unterstützung der SITA Airport IT GmbH.

Der zweite Anzeigebereich dient der Begrüßung und Unterhaltung im 19:6-Format. Vermarktet werden die Screens vom Partner Cittadino, der damit erstmals an einem deutschen Flughafen ein System einsetzt, das Fluggastinformationen sowie werbliche Inhalte auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführt.

Wirkungsvolle Kampagnen

„Mit den neuen großformatigen LED-Screens im Ankunftsbereich des Düsseldorfer Flughafens schaffen wir ein Premium-Umfeld für Markenkommunikation an einem der aufmerksamkeitsstärksten Touchpoints der gesamten Reise", erklärt Christian Krämer, Managing Director von Cittadino. „Die hohe Verweildauer ohne mediale Ablenkung ist eine ideale Voraussetzung für wirkungsvolle Digital-out-of-Home-Kampagnen. Als zentrales internationales Drehkreuz der Rhein-Ruhr-Region verbindet der Flughafen Wirtschaft, Tourismus und Mobilität auf einzigartige Weise. Für Werbekunden bedeutet das maximale Sichtbarkeit, exzellente Kontaktqualität und die Möglichkeit, nationale wie internationale Zielgruppen punktgenau und imagebildend zu erreichen."

Bühne für Düsseldorf und die Region

Zu den eigenen Inhalten des Flughafens zählt eine Filmserie, die zeigt, was Düsseldorf und die Region lebens- und liebenswert macht – von Karneval über Gastronomie bis hin zu Kunst und Sport, jeweils präsentiert von einer Düsseldorfer Persönlichkeit. Zum Auftakt standen Karneval-Freigeist Jacques Tilly sowie Gastronomin und „Düsseldorferin des Jahres 2024" Kerstin Rapp-Schwan vor der Kamera.

Lars Redeligx: „Wir lieben die Stadt und die Region und sind selbst ein Teil davon. Mit den DUS Welcome Boards wird der Flughafen zu ihrer Bühne – innovativ verknüpft mit Passagierinformationen in Echtzeit für ein starkes rheinisches Willkommen."