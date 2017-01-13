Flughafen Düsseldorf meldet Rekordjahr

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Traditionell zum Jahresbeginn hatte der Düsseldorfer Airport am Donnerstagabend zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Luftverkehrsbranche, Nachbarschaft und Medien zum festlichen Neujahrsempfang eingeladen.

Unter dem Motto „Für Sie. Für die Region.“ hießen die Flughafengeschäftsführer Thomas Schnalke, Michael Hanné und Dr. Martin Kirchner-Anzinger rund 650 hochkarätige Gäste in der Eventlocation Station Airport mit herrlichem Blick auf das nächtlich erleuchtete Flughafengelände herzlich willkommen. Der Rückblick auf das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Flughafens und der Ausblick auf das Jahr 2017 standen im Mittelpunkt des Abends.

„Noch nie haben so viele Menschen unseren Flughafen genutzt, noch nie gab es so viele Langstreckenverbindungen und noch nie war unsere Heimat so gut mit der Welt verbunden“, erklärte der Sprecher der Geschäftsführung, Thomas Schnalke, in seiner Begrüßung. „Mit 23,5 Millionen Passagieren freuen wir uns über den achten Passagierrekord in Folge. Wir sind deutlich stärker als der Markt gewachsen und verzeichnen so viel Nachfrage auf Seiten der Airlines wie noch nie zuvor in unserer 90-jährigen Geschichte.“ All dies sei Ausdruck des immer größer werdenden Mobilitätsbedürfnisses der Gesellschaft. „Das Fliegen wird für immer mehr Menschen zum regelmäßigen Bestandteil ihres Lebens. Auf diese Entwicklung müssen wir uns nachhaltig einstellen. Dies gilt auch für die Bereiche und Partner unseres Flughafens, die im vergangenen Jahr an der einen oder anderen Stelle kein gutes Bild abgegeben haben. Wir arbeiten hier mit Hochdruck daran, die operativen Prozesse an unserem Flughafen dem stetig wachsenden Verkehr anzupassen. 2017 werden hier die ersten Verbesserungen eintreten.“ Schnalke weiter: „Wenn Nordrhein-Westfalen auch zukünftig gut mit der Welt verbunden sein möchte, brauchen wir auch zwingend mehr Kapazität. Ein starker Flughafen ist für die Menschen und die Wirtschaft essentiell wichtig.“

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel führte in seinem Grußwort aus: „Unser Flughafen ist für große Teile Nordrhein-Westfalens das wichtigste Tor zur Welt. Ob Privatpersonen oder Geschäftsreisende aus dem In- und Ausland – unsere mobile Gesellschaft braucht einen leistungsfähigen Flughafen. Die Region Düsseldorf ist deutschlandweit mittlerweile mit Abstand führend bei Projekten mit ausländischen Direktinvestitionen. Der Flughafen mit seinem internationalen Streckennetz ist für die ausländischen Unternehmen und Investoren ein sehr bedeutsamer Standortfaktor, von dem auch die Umlandgemeinden maßgeblich profitieren. Wir sind stolz, in der Landeshauptstadt einen internationalen Flughafen von solcher Bedeutung zu haben und sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass er in einem härter werdenden Wettbewerb auch in Zukunft bestehen und NRW mit der Welt verbinden kann.“

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, unterstrich in seiner Rede die Bedeutung des Luftverkehrs in einer globalisierten Welt. „Nordrhein-Westfalen verkauft sich seit Jahren unter Wert. Unser bevölkerungsreiches Bundesland muss endlich sein wirtschaftliches Potenzial heben. Eine leistungsfähige Verkehrs-infrastruktur auf dem Boden und in der Luft ist eine der zentralen Voraussetzungen für ein besseres Wirtschaftsklima. Die Zukunft Nordrhein-Westfalens ist daher auch maßgeblich abhängig von seiner effizienten Anbindung an andere Wirtschaftsräume. Zwischen dem Luftverkehr und wirtschaftlichem Wachstum besteht eine enge Korrelation. In Regionen, in denen Luftverkehr wachsen kann, entwickelt sich auch das Sozialprodukt positiv – überall auf der Welt. Daher braucht der Flughafen Düsseldorf als wichtigster Flughafen unseres Bundeslandes eine Wachstumsperspektive, um die Nachfrage nach Verkehr langfristig stimulieren zu können. Ansonsten geht Verkehr und mit ihm auch Wertschöpfung an NRW vorbei.“

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