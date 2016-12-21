Flughafen Düsseldorf erwartet hohe Weihnachtsnachfrage

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den diesjährigen Weihnachtsferien rund 845.000 Passagiere.

Die Fluggesellschaften haben in den Ferienwochen in Düsseldorf knapp 7.770 Starts und Landungen geplant. Im Vergleich zu den Ferien im Vorjahr steigt die Passagierzahl damit um etwa 11,5 Prozent. Bei den Flugbewegungen ist ein Plus von rund 15 Prozent zu verzeichnen. Spitzentag der Ferien wird laut Prognose der erste Freitag, 23. Dezember 2016, mit etwa 58.000 Fluggästen und rund 520 Starts und Landungen.

Zum Jahresende zieht es die Passagiere noch einmal ins Warme oder in angesagte Metropolen weltweit. Zu den favorisierten Zielen gehören die Kanaren, die Balearen sowie Städtetrips nach London, Wien, Barcelona oder Paris. Auf der Fernstrecke stehen die Vereinigten Arabischen Emirate, Florida und die Karibik hoch im Kurs. Ebenfalls immer wieder eine Reise wert zum Weihnachtsshoppen: New York.

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