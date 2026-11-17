Flughafen Düsseldorf erneut an der Spitze

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Consumer Choice Center übergibt Award erstmals persönlich an einen Flughafen. Düsseldorf führt seine Größenklasse an und erzielt zugleich den höchsten Wert im gesamten Ranking.

Gute Erreichbarkeit, ein breites Flugangebot, zügige Abläufe und ein vielfältiges Angebot im Terminal: Der Düsseldorfer Flughafen hat im World Consumer Airport Index 2026 erneut überzeugt.

Das bereits im Juli veröffentlichte Ranking sieht DUS erneut auf Platz eins seiner Größenklasse. Am Mittwoch erhielt die Spitzenplatzierung nun auch eine besondere Würdigung: Yaël Ossowski, Deputy Director des Consumer Choice Center, und Senior Policy Analyst Bill Wirtz überreichten den Award am Flughafen Düsseldorf. Erstmals zeichnete die Verbraucherorganisation damit einen Flughafen persönlich aus.

Für das Ranking wurden die untersuchten Flughäfen nach ihrem Passagieraufkommen in zwei Größenklassen eingeteilt. Düsseldorf belegt in seiner Kategorie erneut Platz eins und erreicht zugleich den höchsten Wert im gesamten Ranking. Auf den weiteren Plätzen seiner Größenklasse folgen Zürich und Kopenhagen.

Der World Consumer Airport Index betrachtet Flughäfen aus der Perspektive der Reisenden. In die Bewertung fließen 16 Kriterien ein. Dazu gehören unter anderem die Zahl der Airlines und Destinationen, die Erreichbarkeit über Straße und Schiene, die Nähe zur Innenstadt, Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, Verspätungen sowie das Angebot an Shops und Restaurants.

„Ein Flughafen wird aus Sicht der Reisenden nicht an einem einzelnen Faktor gemessen, sondern am gesamten Reiseerlebnis", erläutert Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf, der den Award gemeinsam mit verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen aus Passenger Experience, Terminalbetrieb und Streckenentwicklung entgegennahm. „Dass wir im Ranking erneut ganz vorne liegen, zeigt, dass unsere Verbesserungen bei Abläufen, Angebot und Erreichbarkeit bei den Reisenden ankommen. Gerade in diesem herausfordernden Jahr ist das ein starkes Signal und zugleich Ansporn, diesen Weg weiterzugehen."

Aus Sicht des Consumer Choice Center überzeugt Düsseldorf über die gesamte Breite der bewerteten Kriterien. „Düsseldorf hat sich erneut an die Spitze unseres Rankings der besten Flughäfen weltweit gesetzt. Der Flughafen schneidet in unserem Index durchweg gut ab, nicht nur in ein oder zwei Bereichen. Genau das merken die Passagiere: Entscheidend ist ein Reiseerlebnis, das über die gesamte Prozesskette hinweg überzeugt und nicht nur in einzelnen Bereichen. Dass Düsseldorf das zwei Jahre in Folge schafft, zeigt, was möglich ist, wenn ein Flughafen das Passagiererlebnis und die Bedürfnisse der Reisenden konsequent in den Mittelpunkt stellt", erklärt Yaël Ossowski, stellvertretender Direktor des Consumer Choice Center.

Wie stabil die Abläufe sind, zeigte sich zuletzt in den verkehrsstarken Herbstferien. Rund 90 Prozent der Reisenden warteten beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen jeweils weniger als zehn Minuten. Innerhalb von maximal 20 Minuten hatten 99 Prozent die Passagierprozesse durchlaufen. Auch bei der Gepäckausgabe blieben die Abläufe zügig: Nachdem das Flugzeug seine Parkposition erreicht hatte, dauerte es im Durchschnitt 14 Minuten, bis das erste Gepäckstück auf dem Band lag.

Spürbar verbessert hat sich in diesem Jahr zudem das Reiseerlebnis im Terminal. Zahlreiche neue Shopping- und Gastronomieangebote sind hinzugekommen, darunter regionale Konzepte ebenso wie internationale Marken. Popeyes und bona'me eröffneten erstmals überhaupt an einem Flughafen, Slim Chickens feierte seine Deutschlandpremiere. Mit der im Juni vollständig eröffneten DUS Rhein Lounge hat der Airport ein neues Premiumangebot geschaffen, das Komfort, hochwertige Gastronomie, Arbeits- und Rückzugsmöglichkeiten mit einer großen Terrasse und direktem Blick auf das Vorfeld verbindet.

Ein weiterer wichtiger Schritt war im September der direkte Anschluss des Flughafens an das Düsseldorfer Stadtbahnnetz. Mit der U80 erreichen Reisende den Hauptbahnhof in rund 18 Minuten. Zu ausgewählten großen Messen und Veranstaltungen fährt die U81 direkt zwischen Terminal und Messe/Arena; die Fahrzeit beträgt knapp sieben Minuten. Damit erhält der Airport neben Fern- und Regionalverkehr sowie S-Bahn eine weitere direkte Schienenverbindung.

Mehr Auswahl entsteht auch im Flugplan. Ab dem 30. November kehrt Air Europa nach Düsseldorf zurück und verbindet den Airport zweimal täglich mit Madrid. Über das Drehkreuz der spanischen Airline bestehen zahlreiche Anschlüsse nach Lateinamerika. Am 14. Dezember startet Corendon Airlines dreimal wöchentlich nonstop nach Curaçao. Zwei Tage später nimmt Air Arabia tägliche Flüge nach Schardscha auf und eröffnet von dort Weiterreisemöglichkeiten unter anderem nach Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Nepal und Thailand. Im Frühjahr 2027 folgt mit La Compagnie eine neue Nonstop-Verbindung nach New York-Newark.

Zum World Consumer Airport Index

Für den World Consumer Airport Index 2026 hat das Consumer Choice Center ein internationales Feld von 60 Flughäfen aus verschiedenen Weltregionen untersucht. Für die Auswertung wurden sie nach ihrem Passagieraufkommen in zwei Größenklassen eingeteilt. Die Grenze liegt bei 47,2 Millionen Passagieren. Bewertet werden 16 Kriterien, darunter Konnektivität, Erreichbarkeit, Infrastruktur, Effizienz und Aspekte des Passagiererlebnisses.

Grundlage sind unter anderem Daten der Flughäfen, Geschäftsberichte, öffentlich verfügbare Statistiken und eigene Recherchen des Consumer Choice Center. Für das Gesamtergebnis werden die einzelnen Kriterien statistisch gewichtet und zusammengeführt, sodass sich ähnliche Faktoren nicht überproportional auf das Ranking auswirken.

Über das Consumer Choice Center

Das Consumer Choice Center ist eine unabhängige, überparteiliche Verbraucherorganisation mit Sitz in Washington, D.C. und internationaler Tätigkeit. Nach eigenen Angaben setzt sie sich für Wahlfreiheit, Wettbewerb, Innovation und eine evidenzbasierte Verbraucherpolitik ein. Mit Forschung, Publikationen und politischer Bildungsarbeit bringt die Organisation Verbraucherperspektiven in öffentliche Debatten ein.

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