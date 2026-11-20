Flughafen Düsseldorf beteiligt sich an UNICEF Aktion

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Flughafen Düsseldorf setzt Zeichen für Kinderrechte und beteiligt sich erstmals an UNICEF-Aktion.

Der Flughafen Düsseldorf macht blau: Erstmals beteiligt sich der Airport an der weltweiten UNICEF-Aktion #TurnTheWorldBlue und setzt damit am Internationalen Tag der Kinderrechte ein sichtbares Zeichen für die Rechte und das Wohlergehen von Kindern. Am 20. November werden die Terminalfassade und der Pylon in blaues Licht getaucht.

Als internationales Tor zur Welt verbinden wir Menschen, Kulturen und Generationen. Mit der blauen Beleuchtung wollen wir dabei ein sichtbares Zeichen für die junge Generation setzen. Kinderrechte verdienen Schutz, Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Unterstützung,

agt Pradeep Pinakatt, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Düsseldorfer Flughafens.

Die Illumination startete bereits in den frühen Morgenstunden des 20. November. Entlang der SkyTrain-Trasse beleuchten Akzentstrahler die Terminalfassade in Blau. Auch der markante „Pylon" des Düsseldorfer Bildhauers Max Kratz vor dem Flughafen wird speziell für den Aktionstag blau angestrahlt.

Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Beteiligung an der UNICEF-Aktion fügt sich in das bereits bestehende Engagement des Flughafens Düsseldorf für Kinder und Jugendliche ein. Seit vielen Jahren unterstützt der Airport das Friedensdorf International in Oberhausen bei seinen Ambulanzflügen für Kinder aus Krisen- und Kriegsregionen, die zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gebracht werden.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen regelmäßig für mehr Chancengleichheit vor Ort. So stellte der Flughafen im Frühjahr 100 Schulranzen für Kinder aus einkommensschwachen Familien in Düsseldorf bereit und unterstützte gemeinsam mit der Diakonie Düsseldorf an bedürftige Familien.

Wohlergehen der Kinder als zentrale Botschaft

„Es freut uns sehr, mit dem Flughafen Düsseldorf einen großen Konzern für diese wichtige Aktion gewinnen zu können", sagt Marc Pauli-Rehm, Teamleiter der UNICEF AG Düsseldorf. „Das ist eine großartige Möglichkeit, mit großer Sichtbarkeit auf die Relevanz des Internationalen Tags der Kinderrechte hinzuweisen." Die zentrale Botschaft der UNICEF dabei laute: „Das Wohlergehen und die Rechte von Kindern müssen bei allen Entscheidungen, die sie und ihre Zukunft betreffen, an erster Stelle stehen. Immer."

Neben dem Flughafen beteiligen sich in Düsseldorf unter anderem der Landtag Nordrhein-Westfalen und das Capitol Theater an der Aktion. Weltweit erstrahlen am 20. November bekannte Wahrzeichen und Gebäude in blauem Licht. Von Sydney bis Paris setzen Städte, Institutionen und Unternehmen damit ein gemeinsames Zeichen für Kinderrechte.

Flughafen Düsseldorf