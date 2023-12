Flughafen Düsseldorf Partner bei BARIG

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf ist Mitte Dezember 2023 dem Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) beigetreten.

BARIG setzt auf den Dialog und intensiven Austausch mit Systempartnern aus dem Luftverkehr, um gemeinsam den Herausforderungen der Branche zu begegnen. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Verband der in Deutschland tätigen Fluggesellschaften den Flughafen Düsseldorf als neuen Partner. Düsseldorf ist nach München und Stuttgart ein weiterer Airport im BARIG Partner Portfolio.

„Luftverkehr kann nur gut funktionieren, wenn Infrastruktur und Prozesse stets weiter optimiert werden. Hier spielen gerade Abläufe an den Flughäfen eine wichtige Rolle“, erläutert Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Zwischen den Flughafenbetreibern und den Airlines gibt es viele komplexe Berührungspunkte, bei denen auch weitere Player involviert sind, etwa bei den Prozessen am Boden, der Luftsicherheit oder zum Thema Nachhaltigkeit. Ein guter, konstruktiver Austausch kann hier zu weiteren Verbesserungen beitragen. Davon profitieren dann die Fluggäste sowie die Kunden aus dem Bereich der Luftfracht.“

Auf der vergangenen BARIG Vollversammlung am 13. Dezember 2023 in Frankfurt am Main haben sich Vertreter des Düsseldorfer Flughafens und der Airlines unter anderem zu den Vorbereitungen für das kommende Jahr ausgetauscht, insbesondere mit Blick auf anstehende Großereignisse 2024.

„Nachdem wir in der Hochsaison 2023 bereits eine starke operative Leistung mit erheblich weniger Verspätungen und minimalen Wartezeiten für die Passagiere verzeichnen konnten, richten wir unseren Blick nun nach vorn. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland stattfinden, was erwartungsgemäß eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach Flügen mit sich bringen wird“, berichtet Dr. Henning Pfisterer, Senior Vice President Aviation und Accountable Manager am Flughafen Düsseldorf. „Wir bereiten uns intensiv auf dieses Event wie auch auf die gesamte Reisesaison vor und beziehen dabei unsere Airline-Partner ein. Die Partnerschaft mit BARIG bietet uns dafür eine ausgezeichnete Plattform.“

Der Flughafen Düsseldorf ist der größte Airport im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen und gehört zu den vier größten Verkehrsflughäfen in Deutschland. Aktuell bedienen 59 Fluggesellschaften die Landeshauptstadt; im Jahr 2022 verzeichnete der Airport mehr als 16 Millionen Passagiere.

