Flughafen Bremen präsentiert Winterflugplan

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Eine neue Destination, beliebte Rückkehrer und zahlreiche Anschlüsse in die ganze Welt: Der Flughafen Bremen veröffentlicht jetzt den Winterflugplan für die Saison 2026/27.

Ryanair steuert dabei zum ersten Mal ab Bremen die Stadt Lamezia Terme in Italien an, SundAir verbindet den Nordwesten mit drei Kanarischen Inseln und mit SunExpress geht es an die türkische Ägäis- und Mittelmeerküste. Insgesamt bietet der Flughafen Bremen 17 Direktflüge im neuen Winterflugplan an – für weltweite Flugziele ist der Bremen Airport an gleich fünf internationale Drehkreuze angeschlossen.

Neues Reiseziel ab Bremen: Mit Ryanair nach Italien

Bella Italia: Zum ersten Mal seit 2020 verbindet der Flughafen Bremen den Nordwesten wieder per Direktflug mit Italien. Ab dem 25. Oktober 2026 geht es zweimal pro Woche mit Ryanair nach Lamezia Terme. Die Stadt befindet sich im Süden des Landes und bildet das Herz der Region Kalabrien. Eine mittelalterliche Altstadt, wohltuende Thermalquellen und die Nähe zu Sizilien sowie der tyrrhenischen Küste machen den Ort zu einem beliebten Reiseziel. Die Flüge finden immer freitags und sonntags statt.

Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa: Auf die Kanarischen Inseln mit SundAir

In diesem Winter stockt der Flughafen Bremen sein Angebot auf die Kanarischen Inseln wieder auf. Neben der ganzjährigen Verbindung nach Fuerteventura (montags und samstags), steuert SundAir zwei weitere Sonnenparadiese im Atlantik an: Donnerstags und sonntags startet der Urlaubsflieger nach Gran Canaria. Und jeden Freitag geht es nach Teneriffa, bevor SundAir die Frequenz ab dem 16. Dezember um einen weiteren wöchentlichen Flug erhöht. Dann gibt es auch zusätzlich mittwochs die Möglichkeit, ab Bremen direkt nach Teneriffa zu reisen.

Spanische Sonne im Winter: Mit Ryanair nach Mallorca, Alicante oder Málaga

Gleich zwei Airlines verbinden im Winterflugplan Bremen mit dem beliebtesten Reiseziel der Deutschen: Mallorca. Ryanair fliegt immer montags, donnerstags, samstags und sonntags auf die Baleareninsel. Ab dem 14. Dezember 2026 gibt es sogar einen zusätzlichen Flug am Mittwoch. Und ab dem 17. März 2027 fliegt die irische Airline wieder täglich ab Bremen nach Palma de Mallorca. Mit Eurowings geht es bis zum 14. November 2026 immer dienstags und samstags nach Mallorca. Ab Anfang Februar 2027 nimmt Eurowings diese Strecke wieder auf. Ryanair verbindet Bremen darüber hinaus mit Alicante und Málaga. Bis zum 13. Dezember 2026 hebt die Low-Cost-Airline freitags und sonntags an die Costa Blanca nach Alicante ab, bevor Ryanair zwischen den Jahren gleich drei Mal dorthin fliegt: am Montag, Donnerstag und Sonntag. Nach Málaga in Andalusien fliegt Ryanair bis zum 27. November 2026 immer montags, donnerstags und freitags. Zwischen Dezember und Januar gibt es auch hier einen zusätzlichen Flug am Sonntag.

Urlaub in der Türkei: Mit SunExpress nach Izmir und Antalya

Mehrfach pro Woche hebt SunExpress von Bremen in Richtung Antalya an die Türkische Riviera ab – bis zum 8. November 2026 gehen die Flüge täglich. Darüber hinaus verbindet die Airline den Bremen Airport im Winterflugplan regelmäßig mit der Urlaubsregion Izmir an der türkischen Ägäisküste. Die Verbindungen pausieren saisonbedingt zwischen Januar und März 2027. Außerdem geht es viermal pro Woche mit Pegasus Airlines auf die asiatische Seite Istanbuls: Den Flughafen Sabiha Gökçen erreicht man ab Bremen immer dienstags, donnerstags, samstags und sonntags.

London und internationale Drehkreuze ab Bremen

Flüge in die britische Hauptstadt London gibt es weiterhin täglich ab Bremen: Ryanair verbindet den Nordwesten Deutschlands mit dem Flughafen London-Stansted, der an 200 internationale Ziele angeschlossen ist. Darüber hinaus ist Bremen auch im Winterflugplan per Direktflug mit den internationalen Drehkreuzen in Amsterdam, Istanbul, München, Wien und Zürich verbunden. KLM fliegt dabei dreimal täglich in die Niederlande, mit Lufthansa geht es bis zu fünfmal am Tag in die bayerische Landeshauptstadt. Und in die türkische Metropole am Bosporus fliegt Turkish Airlines täglich ab Bremen. Durch die direkte Verbindung zum Istanbul Airport sind Reisende an über 350 Destinationen in mehr als 130 Länder angeschlossen. Darüber hinaus gibt es auch weiterhin montags bis freitags eine tägliche Verbindung zwischen Bremen und Stuttgart mit Eurowings.

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