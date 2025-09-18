Flughafen Bremen präsentiert Winterflugplan

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Von Alicante bis Zürich ab Bremen: Der Bremen Airport hat den Winterflugplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht.

Unter den vielen Direktzielen finden sich gleich vier Kanarische Inseln: SundAir hebt immer samstags und – ab dem 8. Februar 2026 – auch sonntags nach Gran Canaria ab. Montags und donnerstags geht es mit der Airline nach Fuerteventura sowie mittwochs und freitags in Richtung Teneriffa. Und jeden Mittwoch steuert Ryanair die Vulkan-Insel Lanzarote an. Der Winterflugplan gilt ab dem 26. Oktober 2025 – die Flüge sind bereits buchbar.

„Wir freuen uns über die Kanaren-Vielfalt ab Bremen. Wer den kalten Temperaturen entkommen möchte, findet bei uns an jedem Wochentag eine Möglichkeit, in die Sonne zu fliegen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen, zum aktuellen Angebot. Strand und Meer erleben Urlaubende aus dem Nordwesten auch auf Mallorca: Die spanische Insel wird vier Mal die Woche von Ryanair angeflogen. Zusätzlich bis Mitte November und ab dem 1. Februar 2026 zudem dienstags und sonntags von Eurowings. Mit milden Temperaturen in den Wintermonaten lockt auch Antalya – bis Mitte November fliegt die Airline SunExpress täglich und anschließend bis zu vier Mal wöchentlich an die Türkische Riviera. Ryanair bringt Passagiere dabei an einen der wärmsten Winter-Spots Europas: Drei Mal pro Woche steuert die Fluggesellschaft Málaga im spanischen Andalusien an.

Darüber hinaus verbindet der Bremen Airport den Nordwesten per Direktflug mit sechs internationalen Drehkreuzen: Über Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München, Wien und Zürich geht es mit nur einem Umstieg aus dem Nordwesten Deutschlands in die ganze Welt.

Flughafen Bremen