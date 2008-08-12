Flughafen Brüssel von Streik lahmgelegt

Am Flughafen in Brüssel streiken seit Montag die Gepäckabfertiger und legten damit den Flugverkehr lahm.

Den 24-Stunden dauernden Streik nahmen die Arbeiter am Sonntagabend auf, um gegen die Entlöhnung und die Arbeitsbedingungen zu protestieren. Da die Verhandlungen nicht erfolgreich verliefen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft BBTK, es sei noch kein Ende der Aktion in Sicht. Gemäss einem Sprecher des belgischen Flughafens starten zurzeit keine Flüge mehr.