Flughafen Brüssel präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Brüssel Hauptterminal (Foto: Flughafen Brüssel)

Der Flughafen Brüssel verzeichnete im Oktober 2026 insgesamt 2.270.528 Passagiere, was einem Anstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.

Das Passagierwachstum war maßgeblich auf die herbstlichen Schulferien zurückzuführen, wenngleich ein gewerkschaftlicher Aktionstag am 9. Oktober zu 105 Flugausfällen führte, von denen rund 12.000 Passagiere betroffen waren.

Der verkehrsreichste Tag war der 16. Oktober, an dem 82.000 Passagiere über den Flughafen reisten. Zudem kamen mit Beginn der Wintersaison drei neue Ziele hinzu: Nantes (mit easyJet) sowie Las Palmas und Reykjavik (mit Transavia).

Das Frachtaufkommen stieg – auf vergleichbarer Basis gegenüber Oktober 2025 – um 12,1 Prozent auf 77.000 Tonnen. Die Luftfracht nahm um 5,3 Prozent zu, gestützt durch ein Wachstum bei der Beiladefracht (+13,3 Prozent) und im Integrator-Verkehr (+9,9 Prozent), während das Volumen bei reinen Frachtflügen um 8,2 Prozent zurückging.

Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent. Während die Zahl der Passagierflüge um 0,6 Prozent zunahm, verringerte sich die Zahl der Frachtflüge um 2,3 Prozent. Auf einen Passagierflug entfielen durchschnittlich 153 Fluggäste – zwei mehr als im Oktober 2025.