Flughafen Brüssel präsentiert Februarzahlen

Flughafen Brüssel Hauptterminal (Foto: Flughafen Brüssel)

Der Flughafen Brüssel konnte im Februar mehr als 1,6 Millionen Passagiere abfertigen und damit die Position als wichtigstes internationales Drehkreuz Belgiens fortsetzen.

Insgesamt 1.624.543 Passagiere nutzten im Februar 2026 den Flughafen Brüssel, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 6,3 Prozent. Auch das Frachtaufkommen konnte gesteigert werden, der Flughafen konnte 63.050 Tonnen Luftfracht abfertigen, das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent.

Die beliebtesten Reiseziele im Februar waren Spanien, Italien, Deutschland, Marokko, Frankreich, die Türkei, die Schweiz, Portugal, Großbritannien und die USA. Die durchschnittliche Passagierzahl pro Flug stieg leicht auf 140, verglichen mit 138 im Vorjahr.