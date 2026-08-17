Flughafen Brüssel mit soliden Julizahlen

Flughafen Brüssel Hauptterminal (Foto: Flughafen Brüssel)

Der Flughafen Brüssel begrüßte im Juli 2026 insgesamt 2,58 Millionen Passagiere, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresjuli, es ist die höchste monatliche Passagierzahl seit 2019.

Der verkehrsreichste Tag war der 20. Juli mit über 92.000 Passagieren, was ihn gleichzeitig zum bisher verkehrsreichsten Tag des Jahres 2026 machte. Der Flughafen Brüssel führte diesen Spitzenwert auf den traditionellen Sommerurlaub, die Bauferien, die Rückkehr der Besucher der beiden Tomorrowland-Wochenenden und den Verkehr im Zusammenhang mit dem Formel-1-Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps zurück.

Im Juli nutzten durchschnittlich rund 84.000 Passagiere pro Tag den Flughafen, verglichen mit etwa 70.000 an einem durchschnittlichen Tag außerhalb der Sommerferien.

Das Passagieraufkommen blieb trotz der anhaltenden Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten, einschließlich der Aussetzung der Flüge nach Tel Aviv, hoch. Das Wachstum wurde zudem durch die Stationierung eines vierten Flugzeugs von Transavia am Flughafen Brüssel unterstützt, wodurch die Fluggesellschaft die Frequenzen zu Mittelmeerzielen erhöhen konnte.

Die beliebtesten Herkunftsländer für Passagiere im Juli waren Spanien, Italien, Griechenland, die Türkei und Marokko, gefolgt von Deutschland, Portugal, Frankreich, den USA und der Schweiz. Umsteigepassagiere machten 11 Prozent der abfliegenden Reisenden aus.

Das Frachtaufkommen war schwächer. Das gesamte Frachtvolumen sank um 3,2 Prozent auf 66.612 Tonnen, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der per Lkw transportierten Luftfracht um 15,2 Prozent. Die Luftfracht selbst ging um 1,3 Prozent zurück, der Expressverkehr sogar um 12,4 Prozent. Im Gegensatz dazu stieg die Fracht in Frachtflugzeugen um 6,6 Prozent und die Fracht im Frachtraum um 11,4 Prozent.

Die Flugbewegungen von Verkehrsflugzeugen stiegen im Jahresvergleich um 1,1 Prozent. Die Passagierflüge legten um 2,5 Prozent zu, während die Frachtflüge um 6,9 Prozent zurückgingen.

Passagierflugzeuge beförderten durchschnittlich 152 Passagiere pro Flug, was im Wesentlichen dem Wert vom Juli 2025 entspricht.