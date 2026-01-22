Flughafen Bern ist auf Kurs

Flughafen Bern Belp (Foto: Flughafen Bern)

Die Flughafen Bern AG geht nach drei erfolgreichen Geschäftsjahren erneut von einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2025 aus und befindet sich sowohl operativ wie finanziell – ohne öffentliche Gelder – auf solidem Kurs.

Besonders erfreulich war das grössere Angebot an Charterflügen mit erneut guter Auslastung. Die Nachfrage nach Flügen ab Bern ist nach wie vor hoch. Der familiäre Flughafen mit einem stressfreien Ferienbeginn ist sehr beliebt. Umso mehr freut es die Flughafen Bern AG einen wiederum attraktiven Flugplan 2026 mit drei neuen Destinationen präsentieren zu dürfen.

Jerez de la Frontera ist eine Stadt voller Leben und Tradition – berühmt für Sherry, Pferde und Flamenco. Die charmante Altstadt mit ihren Palästen, Kirchen und blumengeschmückten Gassen begeistert Kulturinteressierte ebenso wie Genussreisende. Nur eine halbe Stunde entfernt lockt die Costa de la Luz mit endlosen, goldenen Stränden und authentischen Küstenorten wie Conil oder Chiclana de la Frontera. Andalusien verbindet sonnenreiche Badetage mit kulinarischen Entdeckungen und geschichtsträchtigen Städten wie Cádiz oder Sevilla – ideal für individuelle Rundreisen oder entspannte Ferien am Meer. Das Angebot findet im April, Mai, September und Oktober statt, buchbar bei Belpmoos Reisen.

Malta: Inselromantik im Herzen des Mittelmeers. Von der Sonne verwöhnt, ist der kleine Archipel – bestehend aus den Inseln Malta, Gozo und Comino – ein Schmelztiegel zwischen Orient und Okzident und bietet eine Geschichte zum Anfassen. Das Angebot ist verfügbar vom 11. April bis 23. Mai im Direktflug mit Universal Air, buchbar bei Rolf Meier Reisen.

Mykonos gehört zu den Kykladen, verbindet malerische weisse Gassen und Windmühlen, eine lebhafte Atmosphäre, traumhafte Sandstrände und ist einer der besten Startpunkte für ein Inselhüpfen in der Ägäis. Von Mykonos aus erreichen Sie Inselperlen wie Amorgos, Ios, Naxos, Paros, Sinos, Santorini oder Tinos ganz unkompliziert. Herbstferien-Special: 22. September bis 6. Oktober im Direktflug mit Helvetic Airways, buchbar bei Vaglio Reisen.

Flughafen Bern