Flughafen Berlin-Brandenburg präsentiert Maizahlen

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im vergangenen Monat Mai reisten 2,3 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Gegenüber dem Vormonat April 2026 waren das 9,5 Prozent beziehungsweise rund 200.000 Passagiere mehr.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 nutzten rund 22.000 Menschen und damit 0,9 Prozent mehr den Flughafen der Hauptstadtregion, wie die Zahlen des Verkehrsberichts zeigen. Auf Grund des weiter anhaltenden Nahost-Konfliktes und der reduzierten Flugverbindungen flogen im Mai 2026 rund 41.000 Menschen weniger in diese Region als im Mai 2025.

Der verkehrsreichste Tag war der 22. Mai 2026, der Freitag vor Pfingsten, mit 91.231 Passagieren.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat mehr als 17.200 Flugzeuge am BER und damit 1,6 Prozent weniger als im Mai 2025. Die Luftfracht sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,4 Prozent: Insgesamt wurden im Mai 2026 rund 3.900 Tonnen Fracht umgeschlagen.

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