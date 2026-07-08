Flughafen Berlin-Brandenburg präsentiert Junizahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im Juni 2026 nutzten 2,28 Millionen Passagiere den Flughafen BER. Das waren 0,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Der verkehrsreichste Tag des Monats war Freitag, der 26.06.2026, mit 87.535 Passagieren. Das teilte der Flughafenbetreiber heute mit. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete der BER insgesamt 11,9 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat etwas mehr als 17.000 Flugzeuge am BER und damit 0,6 Prozent weniger als im Juni 2025. Die Luftfracht legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Prozent zu: Insgesamt wurden im Juni 2026 rund 4.400 Tonnen Fracht umgeschlagen.