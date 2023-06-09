Flughafen Berlin präsentiert Maizahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) zählte im Monat Mai 2023 rund 2,1 Millionen Passagiere, die am BER starteten und landeten.

Damit hat sich die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vormonat April um rund 200.000 erhöht. Im Mai des Vorjahres reisten rund 1,9 Millionen Menschen über den Flughafen BER. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag das Passagieraufkommen im Mai bei rund 3,2 Millionen.

Der BER verzeichnete im Mai 16.133 Starts und Landungen. Im Mai des Vorjahres waren es 15.669 und im Jahr 2019, vor der Pandemie, 26.142 Flugbewegungen an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt 2.505 Tonnen Luftfracht verladen. Im Mai des Vorjahres waren es 2.433 Tonnen und im Jahr 2019 3.089 Tonnen.