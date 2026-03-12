Flughafen Berlin präsentiert Februarzahlen

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im vergangenen Februar reisten 1,63 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg, das waren 4,8 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Insbesondere der Eisregen in der ersten Februarwoche und die dadurch am Abend des 5. sowie bis in den frühen Nachmittag des 6. Februars notwendige Einstellung des Flugbetriebs wirkten sich auf die Verkehrszahlen aus. Allein an diesen beiden Eisregentagen strichen die Fluggesellschaften rund 800 Flüge. Ohne die wetterbedingten Ausfälle im Februar hätten die geplanten Passagierzahlen leicht über dem Vorjahresmonat gelegen.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 12.351 Flugzeuge am BER, 1.059 weniger als im Vorjahresmonat. Im Februar 2026 wurden am BER 3.563 Tonnen Fracht umgeschlagen. Dadurch ergibt sich ein leichtes Minus von 14 Tonnen gegenüber dem Niveau des Vorjahresmonats.

FBB