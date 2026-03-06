Flughafen Berlin informiert über Flugverkehr in den Nahen Osten

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Der Flugverkehr am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) von und in die Nahost Region bleibt stark eingeschränkt.

Für Donnerstag (5. März 2026) haben die Airlines bis in die frühen Morgenstunden den Großteil der Verbindungen gestrichen – bislang 20 von insgesamt 24 geplanten Starts und Landungen. Auch für den Rest der Woche gibt es bereits weitere Streichungen der jeweiligen Fluggesellschaften.

In den letzten Tagen sind Maschinen nach Saudi‑Arabien und Jordanien abgehoben. Für alle aktuell noch geplanten Nahost‑Flüge gilt: Die Airlines bewerten die Lage fortlaufend. Streichungen sind jederzeit möglich. Allen Passagieren mit Ziel Nahost empfehlen wir daher dringend: Prüfen Sie regelmäßig Ihren Flugstatus bei der Airline.

BER