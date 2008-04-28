Flughafen Berlin Tempelhof wird wohl geschlossen

Eine Volksabstimmung in Berlin ergibt ein ziemlich klares Resultat gegen den geschichtsträchtigen Stadtflughafen Berlin Tempelhof.

Nur 22 Prozent der Stimmenden befürworten das Weiterführen des Flugbetriebs vom Stadtflughafen Berlin Tempelhof. Das Resultat spricht eine ziemlich deutliche Sprache, die Berliner wollen den Zentralflughafen nicht mehr. Die Regierung will den Flughafen Ende Oktober 2008 schliessen und das Gelände umnutzen. Mit der Schliessung von Berlin Tempelhof geht ein grosses Luftfahrtkapitel in Deutschland zu Ende.