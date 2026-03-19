Flughafen Berlin Brandenburg zieht Streikbilanz

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Nach dem gestrigen Warnstreik am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wird heute am Donnerstag, 19. März 2026, wieder der reguläre Flugbetrieb aufgenommen.

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) rechnet mit rund 80.000 Passagieren und damit mit einem normalen Verkehrstag. Über den Tag stehen etwa 570 Flüge auf dem Programm. Die Airlines haben bislang insgesamt 29 zusätzliche Starts und Landungen angesetzt, um Reisende zu befördern, die am heutigen Mittwoch wegen des Warnstreiks nicht fliegen konnten.

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