Flughafen Berlin Brandenburg veröffentlicht Geschäftsbericht

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH hat im Jahr 2024 erneut ein positives operatives Geschäftsergebnis erwirtschaftet.

Das EBITDA, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie Sondereinflüssen, lag im vergangenen Jahr mit 152,3 Millionen Euro gut 22 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Umsatzerlöse stiegen auf 645,7 Millionen Euro gegenüber 482,0 Millionen Euro im Jahr 2023.

Ein wesentlicher Grund für die erfolgreiche Entwicklung ist die positive Verkehrsentwicklung im vergangenen Jahr. Im Gesamtjahr 2024 reisten 25,5 Millionen Menschen über den BER und damit 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei rund 192.000 Starts und Landungen und ist damit um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auch konnten die Umsätze im Bereich Commercial (Gastronomie, Handel und Parken) deutlich um 10,8 Millionen Euro gegenüber 2023 gesteigert werden. Darüber hinaus hat die Flughafengesellschaft erstmals Luftsicherheitsgebühren erhoben, die als Umsatzerlöse ausgewiesen werden, aber ergebnisneutral sind. Die FBB war als zweiter deutscher Flughafen zum 01.01.2024 mit den Steuerungsaufgaben für die Sicherheitskontrolle durch den Bund beliehen worden.

Der Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen) in Höhe von 514,4 Millionen Euro liegt höher als im Jahr 2023 und ist vor allem im Zuge der Übernahme der Steuerung der Luftsicherheitskontrollen seit Jahresbeginn 2024 entstanden.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2024 auf 210,1 Millionen Euro. Der sich damit ergebende Konzernjahresfehlbetrag von 134,4 Millionen Euro konnte 2024 gegenüber dem Vorjahr um 78,4 Millionen gesenkt werden – und damit deutlich stärker als geplant.

Die finanzielle Situation der FBB bleibt aufgrund der Bauhistorie und der Corona-Jahre und aufgrund der damit einhergehenden Verschuldung angespannt. Um die Kreditverschuldung auf ein tragfähiges Maß zurückzuführen, hatte die FBB mit den Gesellschaftern im Jahr 2021 einen Teilentschuldungsplan vereinbart, den sie seitdem konsequent und planmäßig umsetzt. Ein wesentlicher Meilenstein auf diesem Weg wurde im vergangenen Jahr erreicht: Die EU-Kommission hat der Flughafengesellschaft den sog. Exit aus der Beihilfe und damit das Ende der beihilferechtlichen Regelungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, dem 30. Juni 2024, bestätigt. Der nächste Schritt besteht in einer planmäßigen Kapitalzuführung der Gesellschafter, um die Altschulden zu reduzieren. Die dann noch verbleibenden Kreditverbindlichkeiten wird die FBB über Finanzinstitute refinanzieren.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Mit der Optimierung ihrer Prozesse und dem Ausbau digitaler Angebote und Services setzte die FBB ihr diesbezügliches Programm konsequent fort. Ergebnis dieser Anstrengungen sind die Auszeichnungen als Vier-Sterne-Flughafen und als „World’s Most Improved Airport“.

Zudem hat die Flughafengesellschaft ihre Nachhaltigkeitsstrategie im Geschäftsjahr 2024 weiter vorangetrieben. Dabei liegt der Fokus auf der Dekarbonisierung der Energieversorgung des Flughafens. Auch hier wurden im vergangenen Jahr wichtige Meilensteine erreicht. So sind die ersten Photovoltaik-Anlagen nach Baustart im letzten Quartal des Jahres 2024 inzwischen in Betrieb gegangen. Durch Effizienzmaßnahmen hat die FBB im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Basisjahr 2010 bereits 50 Prozent an CO2-Emissionen eingespart.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: “Wir haben den BER im vergangenen Jahr als einen innovativen, effizienten und zukunftsgerichteten Flughafen konsequent weiterentwickelt und dabei sehr viel erreicht. Wir befinden uns gemäß unserer Langfristplanung weiterhin auf dem Weg in die finanzielle Selbstständigkeit. Als nächster wichtiger Meilenstein steht für 2026 die Refinanzierung des Unternehmens über Finanzinstitute an, die wir in diesem Jahr sehr intensiv vorbereiten.“

Jörg Simon, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Der vorliegende Geschäftsbericht belegt, dass sich die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt hat. Wir haben die Betriebsumsätze gegenüber dem Vorjahr gesteigert, das operative Ergebnis (EBITDA) lag über Plan, und die Reduzierung des Konzernjahresfehlbetrags fiel deutlicher als geplant aus. Dank gemeinsamer Anstrengungen ist es uns gelungen, den Weg zur angestrebten finanziellen Selbstständigkeit im Jahr 2026 konsequent und planmäßig weiterzuverfolgen.“

Unter diesem Link kann der Geschäftsbericht 2024 der FBB heruntergeladen werden:

Geschäftsbericht 2024