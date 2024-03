Flughafen Berlin Brandenburg erwartet Reisewelle

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Mit dem letzten Schultag vor den Osterferien am 22. März 2024 startet am Flughafen Berlin Brandenburg der Osterreiseverkehr.

In der Ferienzeit vom 22. März bis 7. April starten 66 Airlines zu 134 Destinationen in 48 Ländern. Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich der 5. April 2024 mit bis zu 84.000 Passagieren. Am gefragtesten sind neben den europäischen Metropolen Destinationen in den Ländern des Mittelmeerraums.

Reisetipps

Durch eine gute Vorbereitung auf die Reise und die Nutzung digitaler Angebote am BER können Passagiere entspannter und komfortabler reisen.

Fast Bag Drop

Am BER können Passagiere eigenständig am Automaten einchecken und ihr Gepäck am Schalter selbst aufgeben. Mehrere Airlines bieten diesen Service an. Insgesamt stehen 99 Automaten in Terminal 1 und 25 weitere Kioske in Terminal 2 zur Verfügung.

Am Vorabend

Einige Fluggesellschaften bieten für Passagiere einen Vorabend Check-in bzw. Bag Drop für Abflüge des Folgetages an. Passagiere der Lufthansa können am Vorabend, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, bis zu 23 Stunden vor Abflug einchecken. Bei Flügen der Eurowings ist dies zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr möglich und gilt für Abflüge bis 12.00 Uhr des folgenden Tages. easyJet bietet am Vorabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, für Abflüge bis 9:30 Uhr des folgenden Tages einen Bag Drop an.

FBB