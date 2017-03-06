Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden schaffen Jobs

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

An den Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden setzt sich das Beschäftigungswachstum weiter fort.

Bei den ansässigen Firmen, Dienstleistern, Behörden und den Unternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG waren am Stichtag 31. Dezember 2016 an beiden Standorten 11.348 Personen tätig. Das entspricht einem Anstieg um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bereiche Frachtumschlag, Luftfahrzeugbau und Dienstleistungen wiesen überdurchschnittliche Zuwächse auf. Die Unternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG selbst beschäftigten 1.121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und lagen damit 2,7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Die Zahl der Beschäftigten stieg am Flughafenstandort Leipzig-Halle um 6,5 Prozent auf 7.884.

Der Standort Dresden verzeichnete ein Wachstum um 6,8 Prozent auf 3.464 Mitarbeiter.

„Die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden erweisen sich als nachhaltige Beschäftigungsmotoren für Mitteldeutschland. Im vergangenen Jahr verzeichneten wir an beiden Standorten 72 Prozent mehr Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer als noch im Jahr 2007. Dieser dynamische Trend, der 2016 einen neuen Höchststand erreichte, unterstreicht die herausragende Bedeutung beider Airports für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.“, bilanziert Johannes Jähn, Sprecher des Vorstands der Mitteldeutschen Flughafen AG.“

Mitteldeutsche Flughafen AG