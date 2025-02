Flugausfälle wegen Warnstreiks in Köln Bonn

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der Flughafen Köln Bonn musste wegen dem Warnstreik der Gewerkschaft ver.di von Sonntagabend bis Montagabend konnten insgesamt 106 Flüge nicht planmässig durchgeführt werden.

Wegen Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di im Zuge der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gab es am Abend vom 23. Februar 2025 sowie am Montag, den 24. Februar 2025, keinen regulären Passagierflugverkehr am Flughafen Köln/Bonn. Insgesamt 106 Passagierflüge (53 Starts, 53 Landungen) fanden nicht wie geplant statt. Ursprünglich waren im gesamten Streikzeitraum 168 Passagierflüge geplant.

Die Terminals blieben bereits am Abend sowie im Laufe des Tages bis auf wenige Reisende nahezu leer. Die Airlines hatten rund zwei Drittel der Flüge vorab entweder annulliert oder zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Betroffen waren insgesamt rund 13.500 Reisende, die heute ursprünglich in Köln/Bonn starten oder landen sollten. Sie wurden vorab von den Fluggesellschaften informiert und traten daraufhin die geplante Reise zum Airport gar nicht erst an.

Die Gewerkschaft ver.di hatte neben Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes auch die Belegschaften von Dienstleistern in der Bodenabfertigung zum Streik aufgerufen. Die seit Sonntagabend laufenden Warnstreiks, an denen sich viele Mitarbeitende beteiligt haben, sollen bis zum späten Montagabend andauern. Für den morgigen Dienstag (25.02) rechnet der Flughafen mit einem regulären Betrieb.