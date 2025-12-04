Fluege.de mit neuem Eigentümer

Hainan Airlines Airbus A330 (Foto: Hainan Airlines)

Invia Flights Germany wird Teil von Tongcheng Travel Holdings Limited, einem führenden globalen Reiseunternehmen, das an der Hongkonger Börse notiert ist.

Die Online-Flug-Agentur, die bekannte Flugportale wie Fluege.de in der DACH-Region betreibt, tritt unter ihrem neuen Eigentümer in eine neue Wachstumsphase ein und verbindet ihre starke lokale Position mit der globalen Reichweite und technologischen Expertise von Tongcheng Travel. Der Wert der Transaktion zwischen der polnischen WP Holding und Tongcheng Travel beläuft sich auf 42,3 Millionen Euro.

Warschau, 3. Dezember 2025. Mit dem neuen Eigentümer wird Fluege.de seine Position im europäischen Reisemarkt weiter stärken. Als Teil von Tongcheng Travel erhält die Marke Zugang zu internationalem Know-how und Kapital und kann damit ihr Angebot ausbauen sowie die Servicequalität für Reisende in der gesamten Region weiter verbessern.

"Der Zusammenschluss mit Tongcheng Travel eröffnet uns spannende Chancen für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden und Partner. Wir bleiben dem treu, was uns schon immer ausgezeichnet hat: Zuverlässigkeit, Kundenzentrierung und starke Beziehungen zu unseren Partnern. Gestützt auf die globale Erfahrung und Technologie von Tongcheng können wir schneller wachsen und Flugreisenden in ganz Europa Mehrwerte bieten", sagte Hans-Peter Buniat, CEO Invia Flights Germany.

" Wir sehen in Fluege.de eine wertvolle strategische Ergänzung, die perfekt zu unseren langfristigen Zielen passt. Wir schätzen die starke Markenbekanntheit und die treue Kundschaft. Dem lokalen Management vertrauen wir voll und ganz, das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen. Wir sind bereit, unser Markt-Know-how aus Asien einzubringen, sofern dies hilfreich ist. Unser Fokus liegt darauf, den Nutzen für europäische Reisende und Partner zu steigern", so Joyce Li, Chief Capital Officer, Tongcheng Travel.

Der Schritt folgt einer strategischen Neuausrichtung beider Unternehmen: Während WP Holding weiterhin ihre Pauschalreise-Marken vorantreibt, stärkt Tongcheng Travel über Fluege.de sein Flugticket-Geschäft in Europa. So können beide Seiten ihren strategischen Fokus in ihren jeweiligen Wachstumsfeldern schärfen. Fluege.de wurde 2008 gegründet und gehört seit Anfang 2025 über die Übernahme der Invia Group zum Portfolio von WP Holding, die in der DACH-Region und Mittel- und Osteuropa aktiv ist.

Der Reisebereich der WP Holding umfasst derzeit neun europäische Märkte und betreut jährlich fast sechs Millionen Reisende. Der Verkauf von Fluege.de, und damit der Rückzug aus dem Flugsegment, gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Ressourcen vollständig auf das weitere Wachstum der Kernmarken wie Invia, Ab-in-den-Urlaub.de, Szallas.hu, Wakacje.pl und Travelplanet.pl zu konzentrieren. Invia Travel Germany und das erfolgreiche Ferienportal Ab-in-den-urlaub.de verbleiben im Portfolio der WP Holding.

Im Rahmen der Transaktion veräußert WP Holding 100 Prozent der Anteile an Fluege.de zu einem Unternehmenswert von rund 42,3 Millionen Euro. Der endgültige Kaufpreis wird auf Basis des Netto-Umlaufvermögens und der Nettofinanzverschuldung von Fluege.de zum Zeitpunkt des Closings angepasst. Der Vollzug der Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer behördlichen Zustimmung des zuständigen deutschen Ministeriums – des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE).

Über Fluege.de

Invia Flights Germany GmbH (künftig TC Flights Germany) gehört zu den führenden Anbietern von Flugtickets in den deutschsprachigen Ländern und betreibt etablierte Flugportale wie Fluege.de. Der Hauptsitz befindet sich in Leipzig, Deutschland. Die Gruppe beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und vermittelte im vergangenen Jahr Flugtickets und damit verbundene Dienstleistungen im Wert von mehr als 230 Millionen Euro.

Über Tongcheng Travel

Tongcheng Travel Holdings Limited zählt zu den führenden Reiseplattformen in China und verfügt über eine große und vielfältige Nutzerschaft mit mehr als 250 Millionen zahlenden Nutzern pro Jahr (Stand: Ende Juni 2025). Das Unternehmen ist seit November 2018 unter dem Kürzel 0780.HK an der Hongkonger Börse gelistet. Tongcheng Travel bietet ein umfassendes Portfolio an Reiseprodukten, darunter Ticket für Verkehrsträger, Hotels, Erlebnisse und Attraktionen, Pauschalreisen sowie ergänzende Dienstleistungen. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr 17 als Mrd. RMB (rund zwei Mrd. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 4 Mrd. RMB (etwa 490 Mio. EUR).

Über WP Holding

WP Holding S.A. ist eine Technologieholding, die Online-Geschäfte in den Bereichen Medien, Reisen und Konsumentenfinanzierung betreibt. Über 20 Millionen Nutzer besuchen monatlich ihre Websites und digitalen Dienste. Seit 2015 ist WP Holding S.A. an der Warschauer Börse notiert. In den zwölf Monaten bis Juni 2025 erzielte die WP-Gruppe einen Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von nahezu 150 Millionen Euro.