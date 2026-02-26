FlixBus baut am Flughafen Düsseldorf aus

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Aus drei Linien werden sieben: FlixBus baut Angebot am Düsseldorfer Flughafen massiv aus.

FlixBus steuert den größten Airport Nordrhein-Westfalens ab sofort täglich bis zu 19-mal mit sieben Linien an. Bislang waren es sechs Abfahrten mit drei Linien. Hiermit stärkt der Düsseldorfer Flughafen insbesondere seine Vernetzung mit den Niederlanden und Belgien. Neue Ziele sind unter anderem Maastricht, Enschede, Groningen, Antwerpen und Gent. Damit haben Flugpassagiere noch mehr nachhaltige, günstige und schnelle An- und Abreisemöglichkeiten.

FlixBus schließt den Düsseldorfer Airport seit rund einem Jahr an das größte Fernbusnetz Europas an. Nun kommen vier weitere Linien hinzu, die den Flughafen mit neuen Zielen innerhalb Deutschlands, der Niederlande, Belgien und Frankreich verbinden:

Linie 027: bis zu drei Mal täglich mit Halt in Groningen, Enschede, Münster, Bonn

Linie 081: bis zu sechs Mal täglich mit Halt in Brüssel, Roermond, Hannover

Linie 280: bis zu zwei Mal täglich mit Halt in Gent, Antwerpen, Eindhoven

Linie N179: bis zu zwei Mal täglich mit Halt in Brüssel, Mons, Maastricht, Paris

Bereits seit vergangenem Jahr verkehren folgende Linien über den Flughafen:

Linie 068: bis zu zwei Mal täglich mit Halt in Utrecht, Amsterdam, Frankfurt, Isselburg

Linie N116: bis zu zwei Mal täglich mit Halt in Venlo, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Frankfurt, Siegen

Linie N79: bis zu zwei Mal täglich mit Halt in Lüttich, Brüssel, Paris, Aachen

Mehr Verbindungen in die Niederlande und nach Belgien

Der FlixBus-Halt am Airport erfreut sich besonderer Beliebtheit auf den Strecken in die Niederlande, weshalb das Angebot hier nochmals deutlich aufgestockt wird. So erhöhen sich die Frequenzen insbesondere ab Eindhoven, als neue Städte kommen Maastricht, Enschede, Groningen und Roermond hinzu. Im Zuge der Erweiterung wird auch das Angebot für belgische Passagiere gestärkt – mit höheren Frequenzen ab Brüssel sowie neuen Direktverbindungen ab Antwerpen und Gent. Innerhalb Deutschlands können erstmals auch Fahrgäste aus Münster, Bonn und Hannover mit FlixBus zum Flughafen reisen.

Schnelle Reisezeiten ohne Umstiege

Die Anreise mit FlixBus ist dabei in einigen Fällen deutlich schneller als mit der Bahn: Die Anreise aus dem niederländischen Venlo dauert eine gute Stunde, mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man dazu eine halbe Stunde länger und einen Umstieg. Fahrgäste aus Roermond erreichen den Flughafen umsteigefrei innerhalb von 80 Minuten und damit ebenfalls schneller als mit der Bahn. Zeitlich in etwa gleichauf, aber ohne Umstieg, liegt Amsterdam.

Stadtnaher Mobility-Hub

Die grüne Busflotte fährt die Haltestelle 14 an, die direkt am Terminal auf der Ankunftsebene nahe des REWE-Marktes liegt. Passagiere profitieren von einer optimalen Anbindung an den Luftverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr, unter anderem mit dem S-Bahnhof „Düsseldorf Flughafen Terminal" und dem SkyTrain zum Fernbahnhof, sowie zum Straßenverkehrsnetz der A52/A44, der B8 und einem Kurzzeitparkplatz in unmittelbarer Nähe.

Mit dem Zuwachs an FlixBus-Verbindungen erweitert der Flughafen abermals sein Einzugsgebiet. Den Passagieren und Gästen werden mit den neuen Linien und der dichten Taktung weitere bequeme und nachhaltige An- und Abreisemöglichkeiten geboten. Damit unterstreicht der größte Airport Nordrhein-Westfalens seine Rolle als stadtnaher Mobility-Hub, der vom Elektroroller bis zum A380 viele Verkehrsträger miteinander verbindet.

Flughafen Düsseldorf