Flight Test: COMAC informierte über ARJ21

Am 2. Juli 2012 hat COMAC ihren ARJ21-700 (AC 103) Verkehrsjet für Testflüge nach Shanghai überflogen.

In Shanghai konnten mit AC 103 während den letzten Wochen die Evakuierungstests gemacht werden. Am 18. Juli 2012 hat der Jet mit den Testflügen bei hohen Aussentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit begonnen. COMAC hat bekannt gegeben, dass diese Tests erfolgreich verliefen und alle getesteten Teilsysteme normal funktionierten. Anlässlich der Farnborough Air Show gab es bezüglich des ARJ21 Programms einen update direkt von COMAC, hier wurde informiert, dass die Auslieferung der ersten ARJ21 Maschine erneut verschoben werde, ursprünglich sollte die Maschine bereits 2007 ausgeliefert werden, jetzt ist die Erstauslieferung Ende 2013 geplant.