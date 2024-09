Flügelendmontage Do228 NXT hat begonnen

Dornier 228 (Foto: General Atomics AeroTec Systems)

Die Endmontage des ersten Flügels für die Do228 NXT hat bei General Atomics AeroTec Systems begonnen, damit wird ein wichtiger Meilenstein in der Produktionsstrategie erreicht.

Die General Atomics AeroTec Systems GmbH (GA-ATS) gibt den erfolgreichen Beginn der Endmontage des ersten Flügels für das neue Flugzeug der Do228 NXT-Serie bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Produktionsprozess und unterstreicht das Engagement von GA-ATS für Qualität und Innovation in der Luftfahrtbranche.

Strategische Entscheidung zur Stärkung der Qualität und der Lieferkette

Im Frühjahr dieses Jahres gab GA-ATS die erfolgreiche Herstellung und präzise Vermessung eines Prototyps für die Tragwerkspaneele der Do228 NXT bekannt, was den Weg für die Herstellung der Originalpaneele ebnete. Diese Bauteile sind nun im Werk in Oberpfaffenhofen eingetroffen, wo sie in der neuen, verbesserten Endmontagelinie sorgfältig geformt und zu einem Flügel zusammengesetzt werden. Der verbesserte interne Montageprozess soll Flügel von höchster Präzision und Qualität liefern.

Flügelendmontage Do228 NXT (Foto: General Atomics AeroTec Systems)

„Die Rückverlagerung der Produktion nach Oberpfaffenhofen ist ein wichtiger Schritt für uns“, sagte Florian Rohe, Geschäftsführer von GA-ATS. „Mit unserem internen Know-how und unserem unermüdlichen Einsatz für Qualität und Präzision sind wir in der Lage, Komponenten zu produzieren, die den höchsten Standards der Branche entsprechen und unseren Kunden zuverlässige und pünktliche Lieferungen der Do228 NXT zu garantieren.“

Bewährtes Design ermöglicht beeindruckende Leistung

Das vor 50 Jahren entwickelte Flügeldesign der Do228 kommt einem superkritischen Profil sehr nahe und ist für seine unvergleichliche aerodynamische Effizienz, seine außergewöhnliche Leistung und seinen geringen Treibstoffverbrauch bekannt. Es ermöglicht einen breiten Geschwindigkeitsbereich von 240KTAS bis hin zu 80KTS Anfluggeschwindigkeit. Das Herzstück der Flügelstruktur sind die Holmkästen, die aus präzise gefrästen Aluminiumplatten gefertigt sind.

Flügelendmontage Do228 NXT (Foto: General Atomics AeroTec Systems)

Während des Fräsprozesses wird eine beträchtliche Menge an Material abgetragen, um die gewünschte leichte Struktur zu erreichen, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Die fertig gefrästen Paneele werden dann hydraulisch geformt, um ihre endgültige aerodynamische Form zu erhalten, gefolgt von Wärmebehandlungen und Oberflächenschutz für die nachfolgenden Montageschritte. Die resultierende Oberfläche ist nahezu frei von Verbindungselementen (Nieten) und gewährleistet einen optimalen, ungestörten Luftstrom. In Kombination mit der dreieckigen Form, die den induzierten Luftwiderstand reduziert, wird die Gesamtleistung optimiert, insbesondere für den Kurzstart- und Landebetrieb (STOL).

Für General Atomics AeroTec Systems stellt dieser Erfolg einen weiteren wichtigen Schritt in der Produktion der Do228 NXT-Serie dar und unterstreicht die führende Rolle der General Atomics Gruppe bei Innovation und Qualität in der Luft- und Raumfahrt.

Flügelendmontage Do228 NXT (Foto: General Atomics AeroTec Systems)

General Atomics AeroTec Systems auf der Sanicole Airshow 2024

Am 21. und 22. September 2024 findet in Belgien die Internationale Sanicole Airshow, eine der größten Luftfahrtausstellungen Europas, statt. General Atomics AeroTec Systems wird vor Ort mit einem Ausstellungsstand und einer Do228 im Aircraft Display vertreten sein. Besuchen Sie uns in Belgien auf der Sanicole Airbase in Hechtel-Eksel!